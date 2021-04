¡Tres álbumes en un año! Lana del Rey anunció el lanzamiento de “Blue Banisters” para julio

Los fanáticos y fanáticas de todo el mundo del Lana del Rey no pueden más de la emoción, ya que su artista favorita lanzará dos álbumes más este 2021.

Tras el lanzamiento de Chemtrails Over the Country Club en marzo y Rock Candy Sweet, que saldrá a la luz en junio, la intérprete de “Born to Die” anunció Blue Banisters para el próximo 4 de julio.

Fue a través de sus redes sociales que Lana del Rey hizo el anuncio oficial, sorprendiendo a su fanaticada, quienes esperan encontrar un disco lleno de emociones y nostalgia.