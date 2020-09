Desde Marvin Gaye a Bad Bunny: Rolling Stone reveló cuáles son los álbumes más influyentes de la historia

La revista Rolling Stone actualizó el listado de los 500 álbumes musicales más influyentes de la historia.

A diferencias de otras actualizaciones, esta incluyó a artistas latinos e hispanohablantes, además de desplazar a The Beatles del número 1.

Fueron cerca de 300 personalidades de la industria quienes participaron en esta encuesta, la cual determinó que What’s Going On de Marvin Gaye es el mejor álbum de la historia, desplazando al cuarteto de Liverpool, quienes se encontraban en el cetro con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band desde 2003.

Otro punto que llamó la atención de este listado fue que se incluyeron a artistas latinos como Rosalía, Bad Bunny y Daddy Yankee, quienes ocupan el puesto 315, 447 y 473, con sus álbumes El Mal Querer, X100PRE y Barrio Fino, respectivamente.

Revisa el top 50 de los mejores álbumes de la historia según Rolling Stone aquí:

50. Jay-Z – The Blueprint

49. Outkast – Aquemini

48. Bob Marley And The Wailers – Legend

47. Ramones – Ramones

46. Paul Simon – Graceland

45. Prince – Sign O’ The Times

44. Nas – Illmatic

43. A Tribe Called Quest – The Low-End Theory

42. Radiohead – OK Computer

41. The Rolling Stones – Let It Bleed

40. David Bowie – The Rise And Fall Of Ziggy Stardust…

39. Talking Heads – Remain In Light

38. Bob Dylan – Blonde on Blonde

37. Dr. Dre – The Chronic

36. Michael Jackson – Off The Wall

35. The Beatles – Rubber Soul

34. Stevie Wonder – Innervisions

33. Amy Winehouse – Back To Black

32. Beyoncé – Lemonade

31. Miles Davis – Kind Of Blue

30. The Jimi Hendrix Experience – Are You Experienced?

29. The Beatles – White Album

28. D’Angelo – Voodoo

27. Wu-Tang Clan – Enter The Wu-Tang (36 Chambers)

26. Patti Smith – Horses

25. Carole King – Tapestry

24. The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

23. The Velvet Underground – The Velvet Underground And Nico

22. The Notorious B.I.G. – Ready To Die

21. Bruce Springsteen – Born To Run

20. Radiohead – Kid A

19. Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly

18. Bob Dylan – Highway 61 Revisited

17. Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy

16. The Clash – London Calling

15. Public Enemy – It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back

14. The Rolling Stones – Exile On Main Street

13. Aretha Franklin – I Never Loved A Man The Way I Love You

12. Michael Jackson – Thriller

11. The Beatles – Revolver

10. Lauryn Hill – The Miseducation Of Lauryn Hill

09. Bob Dylan – Blood on the Tracks

08. Prince and the Revolution – Purple Rain

07. Fleetwood Mac – Rumours

06. Nirvana – Nevermind

05. The Beatles – Abbey Road

04. Stevie Wonder – Songs in the Key of Life

03. Joni Mitchell – Blue

02. The Beach Boys – Pet Sounds

01. Marvin Gaye – What’s Going On