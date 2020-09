BTS anunció que será parte del “Party Royal” de Fortnite con “Dynamite”, su primer sencillo en inglés

Durante la cuarentena por Covid-19, Fortnite ha sido el lugar de grandes y masivos conciertos. Ahora es el turno de una de las bandas más populares de K-Pop del mundo, BTS.

A través de un video, los surcoreanos anunciaron que presentarán el nuevo “dance video” de su reciente éxito “Dynamite” en el videojuego.

Light It Up Like Dynamite será el nombre del evento que se desarrollará en el “Party Royal” de Fortnite y que podrá ser visto este viernes 25 de septiembre, a las 20:00 horas de Chile.

Para celebrar este evento, Fortnite lanzará dos gestos de baile de BTS, los cuales podrás conseguir en la tienda de objetos a partir de este 23 de septiembre.

Además, desde este martes podrán ingresar a una nueva isla del modo “Creativo” para recrear el MV oficial de “Dynamite”.