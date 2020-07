¡Inesperado! Taylor Swift anunció el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, Folklore

Taylor Swift anunció por sorpresa que este viernes lanzará su inesperado octavo álbum de estudio, Folklore.

A través de redes sociales, la artista comunicó que “la mayoría de las cosas que había planeado para este verano (en Estados Unidos) no se han producido, pero hay algo que no había planeado y que sí ha ocurrido“.

“Y eso es mi octavo álbum de estudio, Folklore. Sorpresa. Esta medianoche lanzaré todo mi nuevo álbum de canciones en las que he vertido todos mis caprichos, sueños, miedos y reflexiones“, agregó.

Según reveló, escribió y grabó las canciones por sí sola durante la cuarentena, pero aclaró que contó con la colaboración de algunos de sus “héroes musicales”, entre ellos Bon Iver y Aaron Dessner.

El disco tendrá 16 canciones, más un tema inédito en la edición de lujo, que incluye el CD y el álbum digital.

Surprise 🤗 Tonight at midnight I’ll be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs I’ve poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b

— Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020