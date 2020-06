“Si están interesados…”: Corey Taylor le respondió a banda tributo de Slipknot que busca a su nuevo vocalista

Corey Taylor sorprendió a una banda tributo de Slipknot, llamada Of the SiC, al responder el anuncio que hicieron en redes sociales, donde buscaban a su nuevo cantante.

Los jóvenes, que buscan a alguien con un tono de voz similar al de #8, nunca imaginaron que el verdadero cantante de su banda favorita les contestaría el mensaje que publicaron en Craiglist. En él, indicaban que querían encontrar a un “Corey Taylor preciso y dedicado” y con “la misma o casi la misma forma física” del intérprete, ya que ellos se consideran el “más preciso tributo a Slipknot del mundo”.

Además, los músicos de New Jersey piden que los candidatos tengan el mismo rango vocal y experiencia en el escenario que Taylor, ya que quieren ser capaces de “comandar a una multitud”.

Tras ver el anuncio, el mismísimo Corey compartió el anuncio en su perfil de Twitter, señalando que “si están interesados, también estoy en 75 kilos”.

If you’re interested, I’m also sitting at 166 lbs… https://t.co/4DmAvz96KE

— Corey Taylor (@CoreyTaylorRock) June 29, 2020