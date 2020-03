Resistiré: el himno que inspira a superar el coronavirus

La canción “Resistiré” del Dúo Dinámico ha vuelto a sonar por las calles de España, ya que miles de ciudadanos comenzaron a cantarla desde sus balcones apenas comenzó la cuarentena por el coronavirus.

Sobre este resurgir de la antigua canción, Manuel de la Calva comentó que a El Mundo que la idea de este tema nació durante una aparición televisiva de Camilo José Cela. “Terminó una entrevista diciendo algo que se me quedó grabado en la mente: ‘El que resiste, gana’. Aquello me obnubiló. En seguida vi que ahí había una canción fabulosa y así se lo dije a Carlos (Toro), con el que me entiendo a la perfección“, comentó.

En esa línea, aseguró que “la canción siempre ha sido una medicina para todo el mundo. Sirve para superar esta situación, pero también les ha servido a muchos para luchar contra la enfermedad“.

Además, comentó que “Resistiré” es un “grito de rebeldía” ante las dificultades de la vida. “Creo que si la canción funciona tan bien es porque no tiene una letra romántica o blanda. En el fondo lo que dice es durísimo, habla de las cosas negativas a las que nos hemos de enfrentar y anima a resistir por narices. Es como si la canción te estuviera diciendo: ‘déjate de tonterías, haz lo que tengas que hacer, haz que esto se acabe de una vez'”, dijo el intérprete.

De la Calva se mantiene positivo sobre el Covid-19. Es más, él aseguró que lograremos superar esto. “Que no te quepa la menor duda”, sostuvo.

“En China ya están venciendo al coronavirus. Tengo un amigo italiano, el pobre está atrapado, que me ha enviado esta mañana una foto de un aeropuerto al que han llegado 240 toneladas de material sanitario de China. ¡Los chinos son muy chinos, muy listos! En cada país la epidemia remonta y luego baja, aquí sucederá lo mismo“, señaló al medio.