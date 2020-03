Junaeb anunció entrega de canastas para cubrir alimentación ante suspensión de clases: “Es muy similar a lo que se recibe en el colegio”

Desde mañana miércoles, Junaeb implementará un servicio alternativo de entrega de alimentos producto de la emergencia sanitaria. Los estudiantes que están sin clases podrán ir a los colegios a recibir sus canastas de alimentación, todo con un especial énfasis en evitar las colas y cualquier tipo de reunión masiva, según explicó en contacto con Ciudadano ADN el director nacional de la entidad, Jaime Tohá.

El programa, explicó Tohá, fue desarrollado en tres días. Las canastas de alimentos serán despachadas a los colegios con un estricto protocolo relativo a la manipulación previa y las condiciones sanitarias de cada canasta, y a cada estudiante se le va a avisar qué día estará disponible la suya para que la vaya a buscar. “No queremos que la gente se junte”, insistió el directivo.

Las canastas están diferenciadas para párvulos, estudiantes de educación básica y media, y tienen “todo lo que el niño necesita para tomar desayuno y almorzar”: lácteos, cereales, fideos, huevos, diversidad de proteínas, postres y barritas de cereales. Además, contempla productos que se deberán preparar en casa, como legumbres y carbohidratos. “Es una canasta bastante completa similar a lo que recibe en el colegio”, aseguró Tohá, que espera que sea “un aporte” para mantener un nivel nutricional adecuado de los estudiantes durante esta emergencia.

Ante estas iniciativas, Tohá pidió que las personas “entiendan que es un proceso muy complejo”: habrá un millón de canastas disponibles y no todos los productos podrán entregarse de esta forma. Asimismo, aclaró que cada colegio recibirá un stock de canastas y será responsable de coordinar los turnos de entrega a los beneficiarios, lo que puede ser por curso o de forma alfabética. “El llamado es que nadie concurra a buscar su canasta hasta que se le convoque, porque no va a estar disponible”, dijo Tohá, procurando que bajo ninguna circunstancia se produzca una cola o fila.

Del mismo modo, el ministerio hará llegar guías de estudio para enfrentar una realidad de nuestro país: los estudiantes que no cuentan con acceso a internet y no pueden acceder a las plataformas online para mantener su proceso de aprendizaje. Tohá también llamó a renovar la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) a partir del 1 de junio -que es cuando vencen las vigentes- a través de las plataformas online. “El llamado que hacemos es a no concurrir a nuestras oficinas”, las que están funcionando con restricciones de cantidad de personas que pueden entrar a un espacio. “No queremos que las personas estén en filas”, insistió.