Caso Convenios: ministro Montes descarta renuncia en medio de allanamiento a oficinas de la cartera

Luego del allanamiento registrado la mañana de este jueves al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por el caso Convenios, el ministro Carlos Montes descartó rotundamente su renuncia, enfatizando que la diligencia se originó a raíz de una denuncia presentada por la propia cartera.

En concreto, en un punto de prensa, la titular de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, destacó que la investigación se centra en un exfuncionario del Minvu de la administración anterior, que renunció en mayo del 2022.

“Quiero partir señalando de manera muy clara y categórica: esta diligencia es fruto de una denuncia que el mismo ministro y el ministerio interpuso contra un exfuncionario del ministerio que renunció cuando nosotros asumimos como Gobierno”, señaló la secretaria de Estado.

Diligencia voluntaria

La investigación que llevó a este allanamiento, se originó a partir de la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en octubre pasado, relacionada con traspasos de recursos entre el Estado y fundaciones. En este contexto, el ministro Montes reafirmó el compromiso de la cartera con la transparencia y la colaboración con las autoridades.

“Nosotros no sabíamos y cuando llega el fiscal que lo invitamos a la oficina a conversar con todo el equipo que le estaba, nos dice que si nosotros estábamos dispuestos a que esto fuera voluntario, nosotros dijimos perfectamente. Y que vean todo lo que sea necesario porque nos interesa que se conozca todo”, precisó el titular del Minvu.

Además, el ministro Montes destacó que han cooperado activamente con la Fiscalía, entregando información relevante y colaborando con la investigación. Asimismo, la autoridad de Gobierno enfatizó la importancia de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, subrayando que el Ministerio de Vivienda no es corrupto y que se están tomando medidas para corregir las debilidades identificadas.

“Nosotros creemos que lo principal es que se clarifiquen las cosas, es decir, llegar a fondo de todas las cosas, poder clarificar dónde estuvieron, quiénes fueron los responsables y que se sancionen los responsables”, expresó.

“Voy a quedarme…”

En tanto, ante las críticas y llamados a su renuncia, el ministro Montes afirmó: “Yo no me voy a ir, no voy a renunciar. Voy a quedarme porque quiero clarificar este caso y además seguir trabajando en el programa de vivienda del Presidente Gabriel Boric”.