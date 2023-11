Subsecretario Vergara por ENUSC: “Las tareas preventivas que hemos asumido nos han permitido focalizar en las comunas que más lo necesitan”

Este viernes se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2022, la que mostró una baja en la tasa de victimización de los hogares, pero una alza histórica en la percepción de inseguridad. Más allá de los números, hubo cuestionamientos a la metodología: el ex subsecretario del Interior, Felipe Harboe, puso en duda el tiempo en que se realizó el sondeo (entre septiembre y diciembre), lo que sirvió de argumento para una arremetida por parte de la oposición.

Sin embargo, el jefe del Subdepartamento de Estadísticas de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Diego Rodríguez, respondió:

“Si además de comparar con registros estadísticos se compara con otras encuestas por muestreos, vemos comportamientos similares: la encuesta Paz Ciudadana estima una tasa de victimización para 2022 de 23%; ENUSC estima 22%. Dado el error de estimación de ambas encuestas, los datos son iguales. El Centro de Encuestas Longitudinales de la UC también estima 23%. Las tres instituciones coinciden en un mismo valor para la victimización de 2022″.

“No existe evidencia de que ajuste metodológicos hayan afectado la comparabilidad del indicador principal de victimización agregado a hogares, que refiere a hechos y que por ello, es de difícil olvido, porque son de alta connotación social. Esto se justifica, primero, en lo acotado de los ajustes metodológicos, y segundo, las características propias del fenómeno (es poco probable que se olvide declarar que robaron un auto, fuiste víctima de lesiones o de robo con intimidación)”, agregó.

Subsecretario Vergara

El INE fue también el argumento con el que el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, respondió a los cuestionamientos. Y no solo a nivel político:

“Que la ciudadanía tenga la certeza que con estos resultados el Gobierno no se acaba de enterar de la situación país: este es uno de los tantos indicadores. Además, el mismo INE, al someter esta encuesta a los rigurosos testeos metodológicos, nos demostró cómo estas cifras conversan y están relacionadas con las cifras delictuales, con el alza de los delitos violentos que hemos visto hace algunos años y particularmente con los homicidios. Además, las cifras que estamos dando a conocer, el INE nos demostró que otros estudios que han sido publicados este mismo año o el año anteriores, también tienen particularmente la misma cifra”.

En la misma línea, adelantó los pasos a seguir sobre estos mismos resultados: “Lo que le importa a la ciudadanía y lo que nos corresponde como Gobierno no es dar explicaciones ni lamentarnos; al contrario, es siempre pasar cambios y acelerar en los procesos que estamos haciendo. Este año hemos incrementado la fortaleza de programas tan importantes como el Calles Sin Violencia. En un solo año hemos dado pasos significativos”.

“Las tareas preventivas que hemos asumido nos han permitido focalizar en las comunas que más lo necesitan, permitiendo que tengamos, por ejemplo, en la región de O’Higgins una sala de drones que antes no existía. Más herramientas para la investigación, prevención, pero sobre todo para la persecución. Los recursos policiales que hoy tenemos son distintas; la capacidad del Ministerio Público es diferente a la que tenía cuando llegamos al Gobierno. Vivimos en un país de una democracia robusta que se sustenta en instituciones robustas, fortalecer las instituciones es fundamental. La seguridad es un derecho, no un privilegio; es una expresión de justicia territorial. En base a eso estamos trabajando, no con eslogan, no amenazando por la prensa, sino haciendo nuestro trabajo de forma rigurosa”, cerró.