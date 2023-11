Asociación de Funcionarios del SII y trabajadores suspendidos: “El director habla de los involucrados en los hechos y eso nos parece grave”

El pasado miércoles, y en medio de las indagatorias por el denominado “Caso Audios”, la Asociación Nacional de Empleados de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), puso en duda los datos mencionados en el archivo filtrado, exigiendo además el “cumplimiento del debido proceso”.

Esto ya que, según acusan, no se “expone con claridad la situación de los funcionarios“, puesto que “no se les había siquiera citado a declarar“.

Sobre esto conversó con ADN Hoy la presidenta de Aneiich, Evelyn Apeleo, quien detalló que “el director del SII, al momento de emitir sus declaraciones en el Congreso, no había dado cuenta exactamente de qué es lo que estaba adoptando como medida la Fiscalía Administrativa”.

“Esto es una medida específica dentro de un procedimiento disciplinario que no tiene ningún tipo de acreditación respecto de un hecho ilícito, ni la participación de los funcionarios”, agregó.

“No estamos criticando que haga uso de su facultad, pero lo que sí decimos es que a estas cuatro personas que están involucradas, se les expone en circunstancias de que están siendo partícipes de un proceso disciplinario como cualquier funcionario público”, afirmó Apeleo.

Respecto a la polémica por la filtración de los nombres de los trabajadores suspendidos por parte de un medio de comunicación, la presidenta de Aneiich dijo que “no puedo ni confirmar ni desmentir que los nombres filtrados por otro medio de comunicación sean o no los correctos, porque hay en curso un proceso administrativo“.

“Nos parece grave, porque es prejuzgar”

En esa línea, Evelyn Apeleo explicó el llamado a respetar el “cumplimiento del debido proceso“, indicando que “el director habla de los involucrados en los hechos, y eso nos parece grave, porque es prejuzgar“.

“Nosotros tenemos un grupo de funcionarios que no se vinculan con la Dirección de Grandes Contribuyentes, y lo que sabemos de las personas con las que hemos podido conversar, es que se trata de funcionarios que gestionan sus funciones en línea en la Dirección Oriente“, detalló.

“Pero esta dirección está absolutamente colapsada. Nosotros ahora tenemos una asamblea con los funcionarios de la Dirección Oriente, porque esa es una dirección que tiene unas políticas de trabajo absolutamente desmedidas. Tanto es así que la multijurisdicción hoy día está tratando de mirar cómo desahogar a esa dirección regional. Entonces, aquí hay que tener todo ojo con lo que pasa respecto a la investigación“, añadió.

Asimismo, la presidenta de Aneiich manifestó que el error no está en la situación, sino que en la forma en cómo lo comunicó el director Hernán Frigolett, “Si el fiscal quiere suspender a funcionarios, está en su derecho, pero lo que no aceptamos es que el director, al exponer la situación, hubiese dicho que eran personas involucradas en el caso“.

“Nuestro punto es que el director se haga cargo de una mirada integral, que conozca a sus funcionarios. Nosotros hemos demandado permanentemente que el director se acerque a sus funcionarios”, aseveró.

Finalmente, Apeleo acusó que desde el 15 de noviembre “estamos pidiéndole una reunión al director del SII”, pero que, hasta la fecha, no se han juntado.

“Yo me he comunicado permanentemente con quien coordina nuestras relaciones laborales, un subdirector a cargo, pero el director hasta el momento no nos ha dado una reunión“, dijo.

También expresó que “nos alegramos de que haya medios que revelen este tipo de hechos, pero nosotros queremos resguardar el debido proceso a todos los presuntos involucrados”.