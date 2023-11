Providencia: realizan un último llamado para retirar los más de 70 autos abandonados en el aparcadero municipal

El pasado 12 de noviembre, desde la Municipalidad de Providencia realizaron el tercer y último llamado para que los propietarios de los vehículos abandonados en el “corral de Providencia” fueran retirados por sus respectivos dueños.

En total, los vehículos abandonados en el aparcadero municipal corresponden a 76 autos, 122 motos con patentes y 70 sin placa. Ahora, los propietarios de los vehículos tendrán hasta el 12 de diciembre para ir a retirarlos, de lo contrario el municipio los va a rematar.

El corral de Providencia

Todos aquellos vehículos que se encuentran en el corral de Providencia están ahí ya sea por ser abandonados en la vía pública, infracciones a la Ley de Tránsito o por estar involucrados en accidentes.

Según constató LUN, en el aparcadero municipal hay automóviles y motocicletas de todo tipo, desde algunos que entraron durante este año hasta otros autos que llevan en el lugar desde el 1994.

La directora de Administración y Finanzas del municipio, Ana María Silva, en conversación con el medio antes citado, señaló que el auto que lleva desde 1994 “llegó al aparcadero derivado por Carabineros proveniente de un procedimiento por accidente donde estuvo involucrado. Se han realizado gestiones para encontrar a su dueño, como la publicación del hallazgo, cartas de notificación certificadas al presunto propietario. Además de oficios dirigidos al autorizante y acreedor debido a que el vehículo no se encuentra embargado. No obstante, aún no hemos tenido respuesta a ninguna de ellas”.

“Todos los vehículos deberían tener dueño y se presume que es así, razón por la cual el municipio no tiene las facultades para rematarlo con la rapidez que se quisiera y no colapsar al aparcadero que tiene una capacidad limitada”, agregó Silva.

Último llamado para retirar los vehículos

De acuerdo a lo mencionado por la directora de la Administración de Finanzas del Municipio, en 2022 realizaron un llamado similar, donde 471 vehículos fueron retirados, mientras que 131 terminaron siendo rematados.

Ahora, desde el municipio señalaron que el último plazo para retirar los vehículos del corral de Providencia será hasta el próximo 12 de diciembre. De lo contrario, estos serán rematados.