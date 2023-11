“La alternativa no es volver atrás”: ministro de Educación descarta idea de detener la desmunicipalización

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llegó hasta la Cámara de Diputadas y Diputados para comparecer ante la comisión de Educación, donde abordó la crisis educacional en la región de Atacama y la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Recordar que los profesores llevan más de dos meses en paro por no contar con las condiciones mínimas para realizar sus clases. Algo que ha generado críticas a la gestión de los SLEP, en que desde la oposición llaman a detener la desmunicipalización y considerar la implementación del Nuevo Sistema de Educación Pública.

Respecto a lo anterior, el ministro señaló que “no tengo dudas, considerando que cada semana me llama un alcalde distinto diciéndome que no pueden pagar remuneraciones, es que este proceso debe continuar, discutiendo que todo que haya que discutir, pero la alternativa no es volver atrás”.

En ese sentido, indicó que la política pública debe ajustarse y mejorarse, pero recalcó que debe seguir la implementación de los SLEP. “Veo al lado y no veo un sistema robusto como alternativa a este proceso”, puntualizó el secretario de Estado.

Enfrentar la crisis educacional

Además, el ministro de Educación dio a conocer varias iniciativas legislativas para hacer frente la crisis educacional.

Por ejemplo, anunció un proyecto de ley que buscará enfrentar la crisis municipal en el ámbito financiero, ya que “si no atajamos la crisis financiera va a ser muy difícil que los SLEP se implemente con éxito, porque van a arrastrar la crisis”, dijo. También correcciones a la ley de la Nueva Educación Pública.