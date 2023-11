Crisis de Educación en Atacama: profesores acusan incumplimiento de plazos presentados por el Gobierno y anuncian viaje a Santiago

“Lo concreto que había hasta el día viernes era que había instalada la faena en cinco establecimientos que chequeamos. En dos no llegaron nomás, y todavía no llegan. Cualquier salida al conflicto era una posibilidad, no te aseguraba nada, y con esos datos pretendían bajar el paro. O sea, les interesaba el titular: ‘Llegamos a acuerdo y la movilización llega hasta acá’, pero las obras siguen pendientes”.

Así de categórico fue Carlos Rodríguez, presidente del magisterio de Atacama, al ser consultado por ADN sobre los avances en las obras de infraestructura de los establecimientos de la región y que han sido uno de los puntos por los que los docentes llevan 65 días en paro.

Este mismo lunes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comparecerá ante la comisión del área de la Cámara de Diputadas y Diputados por esta situación que en las últimas horas, ha sumado más antecedentes.

Pero esos plazos que acusó Rodríguez son también sobre conversaciones posteriores, como por ejemplo, que el plan de la secretaría de Estado no contemplaba plazos concretos: incluso hay colegios donde estaba la calendarización prevista y aún no comienzan los trabajos.

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, se bajó de la mesa de trabajo liderada por el Gobierno Regional. Y por si eso no bastara, la nueva directora del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de la zona, Ximena Sanhueza, tiene un conflicto de interés, pues sus dos hijas trabajan al interior de la entidad, en el departamento de Gestión de Personas.

Sofía Cid, diputada de RN e integrante de la mesa de trabajo de la zona, señaló: “Esto no se trata de un gallito político; se trata de estudiantes y sus familias que no saben qué pasará con su año escolar. Llevamos cuatro directores SLEP de Atacama en un año, lo que demuestra que el problema no está acá, sino en la actitud intransigente que tiene el ministro Cataldo y el ministerio. Además, nombrar a una directora cuyas hijas están cuestionadas en el mismo SLEP atenta contra la probidad: ella no puede ser la jefa de sus hijas”.