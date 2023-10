Claudio Orrego analizó el escenario en materia de seguridad: “Santiago tiene delitos que antes no tenía (…) tenemos importación de crímenes a Chile”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, conversó con La Prueba de ADN para analizar el complejo panorama actual que se vive en materia de seguridad.

La semana arrancó con diversas noticias y reportes de asesinatos en diferentes sectores del país, lo que ha generado recciones y pone la preocupación nuevamente en este punto que ha mantenido en alerta a la ciudadanía durante los últimos años.

Desde su experiencia en cargos públicos, el invitado reflexionó que “nunca había visto tantos homicidios y uso de armas de fuego en Santiago“. De igual manera, apuntó a que “escapa de una comuna en particular”.

Apelando a un “aumento sostenido y vertiginoso de homicidios en nuestro país”, la autoridad regional sostiene que se trata de “un fenómeno completamente nuevo“.

“Santiago tiene delitos que antes no tenía: tiene sicariato, extorsiones, también un uso absolutamente masivo de armas de fuego que ya no son hechizas, son todas armas nuevas. Eso me parece gravísimo”, ejemplificó.

Además, Orrego enfatizó en que “lo peor es que nos estamos acostumbrando (…) no nos referimos solamente a balas locas, nos referimos al uso de armas de fuego sistemáticamente para cometer delitos“.

Influencia extranjera

Sin ánimo de caer en la estigmatización ni analizar conforme a prejuicios, uno de los puntos que se pone sobre la mesa en esta discusión de seguridad es la presencia e influencia de la vida delictual extranjera.

El gobernador reconoció que “no es ningún misterio que tenemos bandas internacionales en el país“. De igual manera, hizo hincapié en que “la mayoría de los inmigrantes en nuestro país es gente honrada y trabajadora”.

Pero también puntualizó en que “tenemos importación de crímenes a Chile sin duda“, siendo una de las aristas claves en la problemática de fondo.

Responsabilidades y trabajos especializados

Bajo la perspectiva de Claudio Orrego, uno de los hilos que se debe tirar al momento de investigar el funcionamiento de la delincuencia y toda la presencia extranjera tiene que ver con el armamento y menciones.

Para esto, alza la petición para designar a “un fiscal de dedicación exclusiva para el tráfico de armas (…) para investigar en una tarea intersectorial; con aduanas, impuestos internos, la PDI”.

Así, el gobernador de la RM reconoce un grado de responsabilidad de la Fiscalía, pero también alude a que “el Gobierno tiene que darse cuenta de que hay algunos planes que no están dando resultados” en materia de seguridad.