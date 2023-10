En horas de la mañana de este lunes, un cadáver fue encontrado en plena vía pública, en calle Tucapel Jiménez, frente al edificio de la numeración 136, en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

Fue a eso de las 07:25 que se notificó a Carabineros: se trata de una adolescente, de aproximadamente 16 años, de nacionalidad colombiana, con indicios de homicidio en el cuerpo, pues presentaba sangramiento en el pecho.

“Venía llegando y había seis personas, cinco de ellas mujeres, todas de color. Le tomé el pulso a la niña y no tenía pulso. Fui a carabineros a la vuelta, le tomé el pulso a la niña y ya no tenía. Les dije que no las podía ayudar, que la niña estaba mal, que llevarla era meterme en tremendo tete”, contó un testigo del hecho.

En la misma línea, el testimonio del vecino apuntó a un departamento del quinto piso, “estaban carreteando. Cuando le tomé el pulso, ya no tenía. Fui a buscar a carabineros, volví, le tomé el pulso de nuevo, carabineros se detuvo, la vieron y la niña estaba fallecida”.

“Cuando los vi a los carabineros en la calle, las cuatro mujeres se arrancaron en un Uber. Hubo otro afroamericano, con rastas, de shorts. Yo creo que se arrancaron. (La víctima) es una niña de como 20 años, de pelo corto. Me dijo que era niña. Le vi la herida a un costado, del pecho. Andaba con una polera de hilo. Estaban carreteando”, cerró.

Desde Carabineros, por otra parte, aseguraron que la herida era por elemento cortopunzante. Por lo pronto, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la institución se encuentra indagando en el hecho.