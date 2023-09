No había médicos: anuncian sumario tras fallecimiento de adulto mayor en Cesfam Pan de Azúcar

Este martes, la Municipalidad de Coquimbo anunció que iniciará un sumario por la muerte de un adulto mayor, de 84 años, en el Cesfam Pan de Azúcar, región de Coquimbo.

Esto, debido a que la familia denunció que se trataría de una negligencia, ya que el centro médico le negó la atención a la víctima, causando su posterior fallecimiento.

Se trata de Pedro Cortés Cerda quien, según detalló su familia al Diario El Día, no tenía una enfermedad de base y gozaba de buena salud. Algo que cambió drásticamente la mañana del domingo 24 de septiembre cuando fue a desayunar y se sintió muy mal.

“No había médico”

La sobrina del fallecido, Mariela Trigo reveló que Pedro “estaba helado (…) respiraba muy poco”, por lo que decidió trasladarlo hasta el Cesfam de Pan de Azúcar en su vehículo particular. Al llegar al lugar, “los guardias me cerraron el portón como quien corre a un perro, y me dicen que no había médico y que me debía ir a Tierras Blancas porque estaban fumigando y no había nadie después de las 12:00 horas”, señaló.

“Le digo que cómo se le ocurría que me fuera así, si mi tío se estaba muriendo (…) cómo no van a tener por último a un paramédico, ya que ni siquiera estaba la ambulancia porque llamamos y no hubo respuesta“, agregó.

Posteriormente, al salir del recinto, una profesional del SAMU la contactó para darle instrucciones. “Nosotros seguimos al pie de la letra todo lo que ella nos dijo, nos bajamos en la bencinera, le hicimos la reanimación correspondiente (…) pero para eso ya era tarde“, dijo.

Investigación sumaria

Frente a esta situación, a través de una declaración pública, la Municipalidad de Coquimbo lamentó la situación ocurrida y catalogó el hecho como grave. “Se trata de hechos graves, debido a que este servicio de urgencia cuenta con todos los insumos y equipamiento para brindar una primera respuesta a los pacientes, una ambulancia equipada y personal calificado”, sostiene el documento.

En esa línea, indicaron que de manera inmediata “se solicitó el inicio de una investigación sumaria por parte de la autoridad que determine las circunstancias y responsabilidades” en este lamentable caso.