NASA publica imágenes del antes y después de la laguna Aculeo tras el sistema frontal en Chile: “Se vuelve a llenar”

Este miércoles, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mayormente conocida como la NASA, realizó una publicación en la que expuso dos imágenes comparando el antes y el después de la laguna Aculeo en Chile tras el paso del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país.

La primera de las dos fotografías es del 18 de mayo de este año, donde se observa la laguna chilena prácticamente seca al igual que sus alrededores, mientras que la segunda imagen corresponde al 7 de septiembre, posterior a las lluvias invernales, donde se divisa una laguna Aculeo rellena con agua y diversa vegetación en su contorno.

Mediante la publicación, desde la NASA resaltaron que “después de secarse en 2018 , la Laguna de Aculeo ha comenzado a rellenarse. Los satélites de la NASA comenzaron a detectar agua acumulada en el lago reseco a finales de agosto, después de que una intensa tormenta invernal dejara hasta 370 milímetros (15 pulgadas) de lluvia en algunas partes del centro de Chile. La tormenta fue alimentada por un río atmosférico y exacerbada por el terreno accidentado del centro de Chile”.

En la primera imagen satelital se observa una laguna Aculeo completamente seca al igual que su entorno, mientras que en la segunda se ve rellena de agua y con mucho verde a su alrededor.

Sin embargo, desde la agencia estadounidense detallaron que, si bien se ha llenado un poco “el agua cubre solamente la mitad del área que ocupaba hasta el 2010 y contiene una cuarta parte del volumen del agua”, según explicó el geocientífico de la Universidad de Chile, René Garreaud.

De acuerdo a la NASA, el desarrollo continuo y el uso de agua en la comuna de Paine, en la región Metropolitana, más la seguía desatada hace más de diez años, provocaron el agotamiento del agua en la laguna. Junto con ello, advirtieron que la acumulación de agua aún no es suficiente como para que regresen nadadores o navegantes al lugar, ya que tampoco está claro cuánto tiempo persistirá el agua en la laguna.

Por su parte, Garreaud detalló que “Aculeo es una laguna pequeña y poco profunda que puede llenarse rápidamente, y solo está parcialmente llena. Los embalses y acuíferos más grandes tardarán mucho más en recuperarse”.

Laguna de Aculeo is filling back up! 💧

After an intense winter storm (fueled by an atmospheric river) dropped as much as 370 millimeters (15 inches) of rain on central Chile, @NASA satellites detected water pooling in the lake bed on Sep. 7.

More: https://t.co/KpMvPFv9WV pic.twitter.com/XQnQs8aXtH

— NASA Earth (@NASAEarth) September 20, 2023