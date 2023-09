Abogada Alejandra Ovalle y votación de enmiendas en el Consejo Constitucional: “Veo con preocupación cómo se lleva el proceso negociador”

La última encuesta Cadem mostró que un 53% de los encuestados rechazaría el proyecto de nueva Constitución que emanara del Consejo Constitucional. A ello se sumó que el 46% se mostró a favor de la Carta Magna que hoy rige en el país.

El sondeo, dado a conocer el domingo 3 de septiembre, tuvo como antecedente una decisión tomada por el partido Republicano y Chile Vamos dentro del órgano redactor: el retiro de algunas enmiendas, como las relativas a fechas de elección municipal o la descentralización.

La profesora de la Universidad Católica y especialista en Dereho Público, Alejandra Ovalle, abordó el estado de las cosas la mañana de este lunes, en ADN Hoy:

“Lograr los acuerdos y diálogos dependen de todos, pero la responsabilidad principal recae en quienes tienen la mayoría. Eso tiene una razón: a diferencia de la Comisión Experta, donde los sectores estaban divididos mitad y mitad y había que construir acuerdo —pero si no se hacía el acuerdo, no había norma porque nadie tenía los 3/5 necesarios—; en el Consejo estamos en un contexto distinto, que es similar al de la Convención Constitucional, que significa que si bien todos los sectores han mostrado disposición al diálogo, han declarado que están abiertos a construir acuerdo, si no se genera hay un sector, que es el de derecha, republicano, que sí puede imponer su visión y su posición”.

La jurista identificó dos características de esta negociación: menores incentivos y una responsabilidad que se traspasa: “Si no se logra el acuerdo, ¿insisto, persevero, o me doy cuenta que estoy embarcado en la tarea de escribir una Constitución y esta, por definición, debe incluir a todos los sectores y no puede ser identificada con solo uno de ellos? Ahí está el tema”.

Y si bien “todos los gestos ayudan” (de lado y lado, del oficialismo y la oposición), precisó: “veo con preocupación cómo se lleva el proceso negociador. Ha habido varios intentos, se formó una mesa de delegados que no ha fructificado, se generaron grupos negociadores por comisión y me parece sumamente relevante tratar de mantener ciertos equilibrios políticos que sí están presentes en el anteproyecto”.

Sobre las cifras puntuales de los encuestados por Cadem, Ovalle cree que es algo preliminar, que el conocimiento o desconocimiento “va a ir fluyendo”, en torno a la votación de los contenidos, aunque será “determinante si se logra un clima de diálogo. Fue uno de los temas que influyó muchísimo en el proceso anterior tuvo que ver con eso: pese a la esperanza y la ilusión de este proceso, se vio que se replicaban dinámicas, formas de la política que hoy despierta un nivel de distancia relevante por parte de la ciudadanía”.

¿Qué rol toman los políticos en las próximas etapas? Lo explicó la académica: “Pese a los niveles de desconfianza que genera la política, sí es relevante la posición de los sectores políticos al momento del plebiscito: no es indiferente un llamado amplio y transversal de los sectores, versus si es uno o más de ellos marginado. Todavía sigue siendo relevante, para efectos de la voluntad o la decisión de aprobar, cómo la clase política se enfrenta a esta propuesta cuando se conozcan los contenidos. Hoy esto no está claro: estamos recién en comisiones, falta el pleno y la comisión de expertos”.

Esta semana las comisiones votarán los temas “más conflictivos”, tras una semana de votación de enmiendas. Luego, el pleno del Consejo revisará lo que salió de las comisiones, donde “se puede volver a revisar, se pueden renovar indicaciones o enmiendas que hayan sido rechazadas”, y luego la comisión experta establecerá observaciones, sin límites jurídicos, para luego volver al Consejo. Aunque, “por una cuestión de prudencia”, debería hacer observaciones menores.

En lo político, va a depender “si es posible generar acuerdos más transversales”, acotó. Para ello hay instrumentos, como son las enmiendas de unidad de propósito.

“Más allá de las bondades técnicas y jurídicas que este tema, el gran valor es que logra un delicado equilibrio entre las distintas posiciones políticas. Eso tiene que ver con cómo estaban conformadas las mayorías. El punto es que el Consejo discute algunas enmiendas que perfeccionan, arman o rearman la estructura organizacional, y esas van por una cuerda; hay otro tipo de enmiendas que tienen un contenido ideológico mayor. El consejo puede volver a discutir todo, pero tiene que tener plena consciencia que cada enmienda que se apruebe, de estas de contenido más ideológico, van a ir alterando el contenido que logró el anteproyecto. Si se aprueba algo de una línea, deberá aprobarse de la otra, y es ahí donde advierto el principal riesgo. No es tanto por una enmienda particular, sino que se vayan sumando. Va a haber un punto en que se genere un desequilibrio tal que el proyecto pueda no ser aprobado por unos sectores”, cerró Ovalle.

Por lo pronto, queda la discusión de régimen político, derecho a la vida del que está por nacer, derechos sexuales y reproductivos, libertad en salud y seguridad social, seguridad y más.