Gobierno Regional del Biobío niega vínculo con solicitud de embajadora en Reino Unido: “No se Materializó”

En el marco de la reciente controversia que ha rodeado a la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, por su millonaria solicitud de recursos al Gobierno Regional del Biobío para la construcción de un mercado de madera en Santa Juana, se llevaron a cabo discusiones esta mañana con el objetivo de esclarecer los hechos.

La solicitud en cuestión fue presentada por la embajadora al gobernador regional, Rodrigo Díaz, el 13 de junio a través de una carta. En dicha carta, se planteaba la idea de un proyecto centrado en la restauración de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado, basado en la bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles en la Región de Biobío, según lo informado por La Tercera.

La polémica se desató cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores frenó la solicitud, generando cuestionamientos y llamados a que la embajadora deje su cargo. Esto también ha afectado al gobernador regional, quien ya enfrenta cuestionamientos en el contexto del Caso Convenios.

En respuesta a estas inquietudes, la administración del Gobierno Regional emitió un comunicado donde se aportan detalles sobre la solicitud y se niega categóricamente que esta haya sido concretada. Según el escrito, “el 13 de junio de 2023, llegó al Gobierno Regional del Biobío una carta con antecedentes del proyecto Living Lab Biobío, vinculado a la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera.

A raíz de esa información y tal como se realiza con diversos proyectos, se realizaron reuniones para obtener más información de la iniciativa“. No obstante, se enfatiza que “la solicitud no se concretó de manera alguna, no existiendo hasta el día de hoy convenio u otra fórmula de entendimiento ni financiamiento, entre las partes. Para el Gobierno Regional del Biobío, esto no es más que otra idea recibida que no se materializó”.

“Tenemos la obligación de recibir y atender”

En este contexto, se subraya que “como Gobierno Regional del Biobío tenemos la obligación de recibir y atender diversas iniciativas público-privadas, en pleno cumplimiento de las normas vigentes e informando de manera transparente cada una de ellas. Lo anterior, permite que se concreten proyectos muy importantes para la región y también que no sigan adelante los que no son de interés regional o no cumplen con los estándares necesarios”.

El comunicado concluye destacando que “como hemos venido informando hace semanas, el Gobierno Regional del Biobío elevó los estándares de control y probidad. En esa línea, se ha determinado que todos los proyectos serán analizados en el Consejo Regional del Biobío con los más altos niveles de probidad y transparencia, procurando así, seguir trabajando por las y los habitantes de nuestra región y promoviendo el proceso de descentralización tan necesario para nuestro país”.