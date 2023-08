Este martes, el Presidente Gabriel Boric apuntó contra las personas involucradas en el Caso Convenios, señalando que cometieron “actos de corrupción”.

Recordar que durante la mañana, cuando se daba a conocer los lineamientos del Pacto Fiscal, el mandatario se había referido a esta polémica: “No vamos a permitir que la corrupción se instale en nuestra patria y en esto tenemos que ser muy claros; caiga quien caiga, acá no vamos a hacer ningún tipo de perdonazo”.

Y mediante Twitter, el Presidente Boric volvió a recalcar sus dichos contra los involucrados: “En mi opinión quienes se han servido de recursos públicos (como el caso de Democracia Viva) han incurrido en actos de corrupción. Y esas personas deben responder ante la justicia y el gobierno colaborar activamente en ello”.

Y agregó: “En esto no podemos tener medias tintas, y es irrelevante si son o no cercanos a alguien. El sentido de la función pública es servir al pueblo y al bien común, no servirse de él”.

“A la corrupción no hay que cederle ni un espacio”

En ese sentido, señaló que se deben mejorar los estándares para llegar de mejor manera a las personas. “Esa es la línea que he instruido a mi gobierno. Total transparencia, colaboración con la justicia y Contraloría y nada de defensas corporativas. A la corrupción no hay que cederle ni un espacio”, comentó.

Por último, Gabriel Boric reiteró “la importancia de la colaboración del sector público junto al sector privado y a la sociedad civil”.