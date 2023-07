¿No estamos solos en el universo?: Alcalde de Paihuano denuncia presencia de OVNI en el Valle del Elqui

Un curioso registro fue compartido durante esta tarde por el Alcalde de Paihuano Hernán Ahumada. En este se ve el cielo azulado del Valle del Elqui y una singular mancha que se podría entender como un objeto volador no identificado (OVNI).

“NO estamos solos”, acompañó categórico junto a un emoji de una nave extraterrestre. Precisamente en una jornada donde los términos Aliens y Ovnis han sido tendencia en Twitter.

“Hay una comunidad que siempre me manda imágenes y yo las iba guardando. Pero este que me mandaron hoy en la mañana me dejó impresionado porque se ve súper nítido“, dice la autoridad a ADN. El registro llegó a sus manos gracias a Miguel Ángel Padilla, vecino de la zona.

Debido a las condiciones de esa parte del cielo nortino Ahumada señala que es común ver movimientos como luces extrañas, satélites y estrellas fugaces. ¿Se trata realmente de una nave alienígena? “Mira, nunca hay que descartar nada. Algunos creemos en esto”, puntualiza.

En el valle de Elqui , NO estamos solos 🛸, imagen sector Cochiguaz pic.twitter.com/bbzrUSKDnv — Hernan Ahumada (@hernan_ahumada) July 26, 2023

“No somos los únicos en este planeta”

“Mañana voy a juntarme con ellos, quiero hacer un pequeño reportaje con el equipo de la municipalidad para tener más detalles y para hacerle una entrevista a estas personas”, anuncia . “En ese sector sobre todo es donde hay más avistamiento de estos objetos en el aire”.

“Obviamente con la conectividad, con lo que se está viendo en las noticias nacionales e internacionales, por supuesto yo creo y la gran mayoría aquí cree que no somos los únicos en este planeta, tiene que haber más vida y es más común verlo con todo esto de las redes sociales”.

Más allá de visitar la zona para rememorar los primero pasos de Gabriela Mistral o beber algún vaso de pisco, la autoridad señala que existe un foco en el turismo ufológico. “Mucha gente viene a la comuna de Paihuano a preguntar sobre el caso Roswell chileno y también turistas extranjeros por lo mismo. En la respuesta del elquino siempre tiene que haber temas relacionados con los OVNIS”.

El caso del OVNI en Estados Unidos

Por lo demás, hoy un exoficial de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, llamado David Grusch declaró bajo juramento ante el Congreso que el país ha recuperado “elementos biológicos no humanos“, posiblemente extraterrestres. Así también que existe una nave bajo posesión del gobierno, junto a sus ocupantes.

“No he tenido la posibilidad de ver la noticia hoy. Fíjate que a mí no me extrañaría que ahora ya empiece a salir más información, que el Pentágono empiece a liberar mayor información referente a lo OVNIS acá y posible vida fuera de nuestro planeta”, predice Ahumada.