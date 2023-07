Director de Educación de Santiago por protestas en la comuna: “Hoy es un fenómeno más complejo, ligado más a falta de contención, de desborde, hay rabia”

Fue un sábado aciago para los alumnos del Liceo de Aplicación, en Santiago, y para la comunidad educativa en general: uno de los que participaba de la toma del establecimiento resultó con quemaduras graves. El Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) investiga las circunstancias de lo ocurrido:

de forma preliminar, y también según la información que tiene también la dirección de Educación de la municipalidad de Santiago, el joven se encontraba con otro, a las afueras del recinto, prendiendo una fogata. Entonces se produjo una explosión.

“No queremos adelantar hipótesis porque está la investigación en curso y por otro lado, lo más importante ahora es la recuperación de este chico, que si bien ha estado grave, ha ido respondiendo positivamente a los tratamientos y se encuentra internado en la Posta (…) En estos momentos, ya no está en la Unidad de Tratamientos Intesivos, sino en la Unidad de Cuidados Intensivos“, dio cuenta, la mañana de este lunes, el director de Educación de la municipalidad de Santiago, Rodrigo Roco, en conversación en ADN Hoy.

En estas situaciones, señaló Roco, se les informa a los directivos y a las familias que “la no presencia de adultos en el espacio es un problema”:

“No estamos frente a un momento como los que en años anteriores se entendió como tomas estudiantiles secundarias: hoy es un fenómeno más complejo, ligado más a falta de contención, de desborde, hay rabia. Hay distintos fenómenos presentes que tratamos de encausarlos a través del diálogo, que es una opción. Cuando las situaciones lo ameritan, hacemos la solicitud que corresponde para mantener el orden público o lo que corresponda, desde el punto de vista de poder normalizar la situación del liceo”.

Según la información a nivel central, luego del incidente, los alumnos depusieron la toma. Los representantes de la municipalidad y otros estudiantes fueron a la ex Posta Central para acompañar a la familia. Luego, se verificó el estado del Liceo. Fue entonces que se decidió que este lunes se suspendieran las clases.

Así las cosas, ¿en qué punto se encuentra la educación en la municipalidad de Santiago? “Hemos tenido una situación que históricamente se ha ido complejizando, pero al mismo tiempo, desde que asumimos, hemos ido tomando medidas, a través de estrategias múltiples, sobre todo educativas, que nos corresponden a nosotros y en algunos casos nos ha mostrado resultados (…) Hemos logrado acoger y conversar con los jóvenes, hemos ido disminuyendo los tiempos (de las tomas)”, respondió el director.

Pero en la imagen completa, en el panorama general, a juicio de Roco, es otro: “Globalmente, hay una situación más compleja de la juventud chilena en general y se expresa en espacios públicos: estadios, manifestaciones en calles, plazas, escuelas y liceos, no solo en los nuestros (…) Estamos en una especie de círculo vicioso que hemos tratado de hacerle ver a los jóvenes que necesitamos cortarlo”.

El círculo es: hechos de violencia que resultan en licencias cortas de profesores que dejan a los estudiantes sin clases que los llevan a movilizarse de formas violentas que generan más licencias y menos clases y así. Algo que, dijo el director, “hemos ido cortando”.

Pero hay más: “Hay que reconocer algo que, nos guste o no, es una realidad: tenemos que buscar las causas, pero hay rabia en la juventud, hay desafección en general con el espacio público. Que no se malinterprete, pero hoy por hoy es muy difícil ser joven: hay muchas incertidumbres planteadas. Comparado con generaciones anteriores donde el futuro se veía como algo que el progreso iba a ser algo permanente, sistemático, el panorama para la juventud no se presenta de esa manera”.

El mea culpa es que el sistema educativo “se fue quedando atrás“, cerró Roco:

“Pusimos a veces mucho en el centro el definir que lo importante eran las matemáticas y el lenguaje, en circunstancias que para llegar a eso teníamos que, primero, resolver los temas de afectos, de desarrollo socioemocional y que es algo que parte en la media, en particular, en liceos que además tienen una presión importante, porque recibimos casi un 85%,90% de chicos que vienen de otras comunas a nuestros liceos. Esos chicos obviamente vienen con una carga, con expectativas, con distintas realidades familiares. A veces uno no logra encontrar un adulto significativo, responsable, diferente que puedan tener un apoderado formal, pero que esté realmente a cargo de los chicos. Ahí la institución educativa está trabajando en respuestas que puedan acoger, pero también significa sancionar: hemos aplicado la reglamentación cuando es necesario, pero se requiere mucha claridad en el rol de los adultos y a veces en el sistema educativo, en el sistema municipalizado, que generó un sistema fragmentado que no le permite ir previendo y adelantándose, entonces… Tenemos que hacer ese trabajo, esa puesta al día”.