Presidente Boric por 50 años del golpe de Estado: “Hay una herida abierta, todavía tenemos detenidos desaparecidos”

En el marco de su primera gira por Europa, este sábado, en su segundo día de actividades en España, el Presidente Gabriel Boric conversó con Cadena Ser, en donde analizó la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 y el llamado Caso convenios que ha paralizado a la política nacional.

El Mandatario, en diálogo con Javier del Pino, reflexionó sobre su llegada al Gobierno y expuso que si bien no es de “quienes creen que en la medida que uno avanza en la trayectoria de la vida, va renunciando a los ideales que lo animaban cuando joven”, con el arribo al cargo las perspectivas cambian.

“Me atrevería a decir que quienes venimos de culturas de izquierdas, tienen un componente de un mundo soñado, que en cuatro años, que es el periodo de gobierno en Chile, es imposible concebir“, expuso el Jefe de Estado.

“A veces en Chile me dicen ‘te diste vuelta’ y creo que un político, cuando se da cuenta de que está equivocado, por el bien común, tiene el deber de rectificar y no seguir empecinado en una idea que está equivocada”, agregó la primera autoridad del país.

Medios y Comisión contra la Desinformación

Asimismo, el Presidente Boric se refirió a su relación con los medios de comunicación en Chile y sostuvo que le “ha costado entender que la palabra del Presidente la tengo que medir en el peso que tiene”.

En la misma línea, el Presidente Boric afirmó que en el país hace “falta mayor pluralismo en los medios”, pero destacó la llegada del diario El País al territorio nacional, hecho que calificó como “una buena noticia”, puesto que aporta a un “mayor debate”.

Es más, sobre aquel punto, el Mandatario se refirió a la Comisión Asesora contra la Desinformación impulsada por el Ejecutivo y señaló: “Ha recibido muchas críticas, porque se presume que habría un intento de censura, cosa que yo descarto de plano”.

Procesos constitucionales

Respecto a los últimos acontecimientos sociales que ha vivido Chile, el Presidente Boric abordó el rechazo a la propuesta de nueva Constitución emanada por la Convención Constitucional en 2022.

“Es una muy mala práctica que tenemos, cuando perdemos elecciones, echarle la culpa al pueblo de nosotros haber perdido (…) Si te alejas demasiado del sentido común, que fue lo que en parte nos pasó, el pueblo te va a decir que para ese lado no voy”, reflexionó el Jefe de Estado.

“Se defendió una serie de causas que son muy importantes, pero que no lograron cuajar entre todas para lograr un sentir mayoritario, desde las causas ecologistas, indigenistas, feministas, a las cuales adhiero, pero que no logramos generar una unidad general y eso llevó un rechazo mayoritario, pero el principal problema es político“, complementó.

“La gente entendió lo que estaba votando y lo rechazó. Para poder mejorar nuestra capacidad política, primero debemos asumir que hay una derrota política”, recalcó el líder de Estado.

Bajo ese contexto, respecto a este nuevo proceso constituyente que lleva adelante el Consejo Constitucional, el Presidente Boric expresó: “Espero que en el plebiscito de salida podamos consensuar una Constitución de la cual todos nos sintamos parte (…) Espero que logremos un equilibrio y lleguemos a una Constitución más bien neutra, y que permita que quepamos todos y que logremos salir de este vicio de legitimidad de origen que tiene la Constitución que fue impuesta en dictadura y que no es sentida como de todos los chilenos”.

“Una herida que no está cerrada”

En tanto, el Mandatario también analizó la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y sostuvo que en Chile “hay una herida que no está cerrada”.

“Todavía tenemos detenidos desaparecidos, todavía tenemos gente que no sabemos dónde está. Que dejó de estar por pensar distinto a la dictadura. Hay algunos que han llamado a cerrar el duelo, y cómo uno le puede pedir a una víctima que cierre el duelo si en tu país no ha habido justicia”, planteó.

Respecto a los discursos negacionistas, el Jefe de Estado adelantó que el Gobierno invitará “a todos los partidos a firmar una declaración” que busque generar un consenso transversal sobre que el golpe de Estado es un hecho que hay que rechazar y no relativizar.

Caso convenios

De la misma forma, el Presidente Boric abordó el llamado caso convenios que ha sido el centro de debate en la política nacional y que ha llevado al Gobierno a enfrentar su mayor crisis hasta la fecha.

“Como Presidente de la República afirmo de manera categórica: cualquiera que esté en esto, sea de mi partido político, sea del partido contrario o cercano a mí, tiene que ser investigado y en caso de ser culpable, condenado. En nuestro Gobierno, cualquier acto de corrupción merece total repudio, independiente de quién lo haya realizado”, manifestó el líder de Gobierno

Finalmente, la primera autoridad chilena se refirió a la arremetida de la ultraderecha y expuso: “En el Consejo Constitucional, el Partido Republicano, que es la ultraderecha chilena, obtuvo mayoría, y si me dedico a apuntarlos con el dedo, no le hablo a esa primera minoría y tengo el deber de entender esos temores, si no uno los victimiza y los hace crecer”.

Revisa a continuación la entrevista completa al Presidente Boric en Cadena Ser: