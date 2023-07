Tras la revelación de que la Fiscalía presentará en los próximos días una orden de formalización por presunto cohecho contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, éste realizó esta tarde un punto de prensa para asegurar su inocencia.

Y es que según informó La Tercera, la fiscal Giovanna Herrera, de la Fiscalía Centro Norte, está preparando la solicitud de formalización por el delito de cohecho contra el edil, ante posibles coimas que habría solicitado a Best Quality en la entrega de insumos médicos como mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Alcalde Jadue y presunto cohecho

Respecto al tema, Jadue respondió esta tarde que “no hemos recibido ninguna información. La comunidad tiene que saber que hasta el día de hoy nunca me han llamado ni siquiera a declarar en esta causa y que, por lo tanto, no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”.

En esa línea, el alcalde manifestó que “yo voy a esperar que la investigación avance, confío mucho en la justicia, confío mucho además en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia“.

“Aquí hay una denuncia en el marco de la quiebra de la liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) por aquellos que ya nos quisieron estafar, que son estafadores consumados, que son estafadores además que están condenados por estafa y que cuando no les pudimos pagar, iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco“, explicó en sus palabras.

Respecto a su vinculación con la empresa manifestó que “nunca me he reunido con ellos, no los conozco, nunca he tenido contacto. Solo dos veces entraron a mi oficina (…) es todo lo que sé de ellos, nunca he tenido un contacto, una conversación y son estafadores profesionales“.

“Yo voy a esperar que la justicia avance, estoy absolutamente tranquilo, vamos a seguir colaborando con la justicia y si esto llegara a ser verdad en el futuro, voy a ejercer mi defensa como lo he hecho”, recalcó.