“Se supera cada vez más”: Marcelo Comparini arremete contra diputado Winter por dichos sobre Democracia Viva

Fue hace unos días, que en Sala de Ensayo de 13C, Gonzalo Winter habló sobre diversos de temas. Uno de estos, consistió acerca del Caso Convenios, en el que fundaciones ligadas a partidos oficialistas, como es el caso de Democracia Viva, son investigadas por presuntas irregularidades en los fondos estatales recibidos.

“Voy a decir algo muy complicado, así que espero que los telespectadores sean generosos con la interpretación que voy a decir. Ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo“, dijo el diputado de Convergencia Social entonces.

“Porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas“, añadió después.

Tras la emisión de este programa, y al ser criticado por “normalizar la corrupción” a raíz de esta última frase, Winter se defendió a través de su cuenta en Twitter. “Jamás he justificado nada. Y ni siquiera en esa cuña hay justificación alguna. No hay para que mentir, fui el primero en salir a condenar esto con toda la fuerza que sea necesaria“, afirmó.

“Es una imbecilidad”

Sin embargo, en Not News, Marcelo Comparini fue consultado al respecto por el conductor del programa, Nicolás Larraín. Así, el otrora animador de Plaza Italia, señaló que “yo creo que Winter se supera cada vez más. Pero tengo la sensación de que no es mala persona. Hay algo que no se juntan algunas ideas nomás“.

Luego, agregó: “Yo vi un video la otra vez de cuando pasó esto de los balones de gas, él grabó un video explicando que también era todo absurdo. Como que no había estudiado economía, de que él ponía un local y la inversión era tanto, y llegaban dos personas nomás“.

“Lo que quería decir es que las inversiones, de no sé cuántos millones, eran para dos. Y él creía que estaba diciendo algo inteligente. Estaba convencido“, añadió después.

Más adelante, Comparini volvió a referirse a los dichos de Winter sobre Democracia Viva. “Esto que dijo que al tener el poder y tener mucha gente es imposible ser probo, es una imbecilidad. O sea, ¿qué más se puede decir?“, comentó.

“Además, no tiene razón. Hay partidos con muy poca gente y son todos corruptos. Y otros con mucha gente que son probos. Él dice que es por probabilidades. Lo que él trata de decir que por probabilidad, cuando son muchos, tiene que haber alguien“, complementó y cerró.