Ariel de Gran Hermano se defiende tras las funas: “Nunca he abusado de nadie”

Han pasado solo algunas horas desde que Ariel abandonó Gran Hermano y se encontró con una ola de funas y comentarios en su contra.

Es que varios de sus dichos no fueron para nada bien recibidos por la audiencia, que incluso llegó a querer denunciarlo por algunas de sus palabras.

Una historia en la que habló de sexo anal bajo los efectos del alcohol fue lejos la que sacó más ronchas. Esto y comentarios sobre los cuerpos de sus compañeros o algunas de sus adicciones, fueron parte de lo más lapidado.

Tanto que, incluso, en el espacio satélite, Michael Roldán y Fran García-Huidobro hicieron eco de Twitter y también lo enfrentaron en vivo, en un intenso debate que el joven abordó con ADN.

Ariel y su polémico paso por Gran Hermano

Así, el artista manifestó de entrada que “hay cosas que no se terminaron de contar”. Y que lamentablemente “la historia, que me tiene en un punto pensando muchas cosas, no se terminó, la terminó la gente”.

De hecho, Ariel indicó que su relato jamás apuntó a como se mostró en pantalla, ya que la conversación se dio debido a que estaban dialogando acerca de las enfermedades de transmisión sexual.

Sin embargo, lo que salió al aire generó muchísima controversia. Tanta que confesó que su mamá estaba muy afectada con los hechos. “Es muy delicado para mi mamá. Ella sabe la realidad, que yo he tenido relaciones de pareja de cuatro, tres años, y nunca ha habido un problema. Yo nunca he abusado de nadie, nunca he hecho algo malo con nadie”, comentó.

“Es muy difícil enfrentar a mi mamá llorando, obviamente se lo toma a mal. Ella sabe la persona que soy, pero vio un comentario que era como ‘deja de abrazar a tu mamá, no te puedes esconder detrás de ella’. Entonces, ¿hasta dónde llega el respeto? Yo no me defino así como persona”, añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

El mea culpa tras la funa

Respecto a sí, tras todo esto, hace algún tipo de mea culpa, el participante de Gran Hermano manifestó a ADN que “cometí el error de ser muy explícito, muy espontáneo”.

Y que “claramente me equivoqué, expuse temas que no son para exponer en televisión… me sentí en confianza como si estuviera en mi casa. Hago el mea culpa totalmente, aprendí mucho, me enseñó mucho”.

De esta forma, Ariel se desahogó luego de su paso por Gran Hermano. ¿Quieres ver todas sus declaraciones? ¡Pincha el video de Instagram completo!