“Tenemos información que la Fiscalía y la madre no tienen”: Rodrigo Fluxá por estreno del podcast “¿Quién mató a Anna Cook?”

La muerte de Ana María Villarroel González, más conocida como “Anna Cook”, se ha transformado en uno de los puzles policiales más emblemáticos de la última década, además de una de las causas íconos de las luchas LGTBI y feministas.

El pasado 7 de junio se estrenó el podcast ¿Quién mató a Anna Cook?, producido por Pódium Chile y escrito por el periodista Rodrigo Fluxá, y que reúne cinco años de investigación en 11 capítulos, que buscan dar una repuesta a la muerte de la DJ.

País ADN conversó con la mente detrás de esta experiencia sonora, quien señaló haber llegado a esta historia “como todo el mundo”. “En muchas marchas (del estallido) empezó a aparecer la pregunta ¿quién mató Anna Cook? en los rayados y yo personalmente vivía una cuadra y media donde murió ella, entonces fue bastante chocante cuando me vi la denuncia inicial de la mamá y chocante porque parecía que la justicia estaba totalmente inmovilizada respecto del caso”, relató.

“No tenía tiempo, pero sí tenía una estudiante que era DJ y le propuse: hagamos un libro de esto. Semana a semana, la información que venía trayendo me sorprendía cada vez más (…) ese libro al final no se hizo y Podium me invitó hace ya dos años”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio ADN (@adnchile)

“Más de 100 entrevistas”

Bajo ese contexto, Rodrigo Fluxá profundizó que ¿Quién mató a Anna Cook? es “un podcast de no ficción: hicimos más de 100 entrevistas, toda la gente que habla en el pódcast es gente real”.

“Al ser tan larga la investigación, llegamos a un punto en que es efectivamente tenemos información que no tiene Fiscalía y que tampoco tiene la mamá de Ana, que son como los polos en disputa (…) y hay información relevante para el caso (…) queríamos avanzar y dar respuestas a la pregunta que abre el podcast y yo creo que lo logramos y ya lo que haga la justicia después con esas pregunta, nos son facultades de nosotros, no estamos ni para acusar a nadie ni para meter preso a nadie”, cerró Rodrigo Fluxá.

El reportaje sonoro ¿Quién Mató a Anna Cook? estrenó el pasado 7 de junio miércoles su primer y segundo capítulo, entrando al top 50 de podcast más escuchados en Chile a través de Spotify, y sus episodios se estrenarán todos los miércoles.

Escucha a continuación la entrevista del País ADN a Rodrigo Fluxá: