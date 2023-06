“No opaca todo lo que soy hoy”: Consejera Ninoska Payauna se defiende ante críticas por antiguo caso de hurto

El 30 de mayo, se dio a conocer a través de un reportaje de La Tercera, que la consejera del Partido Republicano por la región de Tarapacá, Ninoska Payauna, fue detenida años atrás a raíz de una causa de “hurto falta”. Esto, tras presuntamente sustraer un sweater de una tienda Ripley.

Un caso que se encuentra concluido, debido a que el fiscal Ricardo Thompson Cortés, en ese entonces, decidió no perseverar con sanciones penales. Debido a que, el Ministerio Público optó por aplicar el principio de oportunidad ante la procesada Ninoska Payauna, quien tenía 18 años en ese momento.

Después de la exposición de esta detención y proceso judicial, le han llovido críticas a la consejera del Partido Republicano por la región de Tarapacá. Y todo esto en medio de su postulación para ser la presidenta del Consejo Constitucional que iniciará sus funciones este miércoles 7 de junio.

“Mi infancia fue dura”

A propósito, Ninoska Payauna subió en el video en el que se refirió a su historia de vida y a esta detención. “Mi infancia fue dura. No la pasamos bien. Mi mamá trabajaba sola, tuve situaciones muy complejas ahí. Y me saco el sombrero porque mi mamá sacó adelante y tuvo la capacidad de poder alimentar a cuatro hijos”, afirmó.

“Sola, trabajando en un colegio y con muchas cosas“, remarcó.

Luego, la consejera agregó: “O sea, ahí tratábamos siempre de ayudar a mi mamá, hasta de vender un Super 8 en la esquina. Se sacó la mugre como se dice, para poder entregarnos a nosotros lo que tenemos hoy. Y es el mejor ejemplo que tengo. Estoy súper contenta, porque son la mayoría mujeres. Las mujeres lideran la familia“.

“Me felicitaron, están orgullosas. Todos están contentos a nivel familiar. Mi hijo se llama Máximo, nosotros desde el día uno le contamos un poco lo que se venía: ‘Que la mamá iba a trabajar por Chile, que si salía electa iba a tener que viajar a Santiago constantemente, pero que iba a estar viniendo’“, añadió.

“He cometido errores”

Tras ello, Ninoska Payauna se refirió a su antigua detención. “Hay cosas que uno de repente puede hacer en la adolescencia. Ya decisiones que uno puede tomar de repente, y que también la vida te enseña y te deja un aprendizaje. He cometido errores. Y obviamente, hoy día soy una persona que tiene más cosas buenas que sombras“, sostuvo.

“Yo creo que la gente que me conoce sabe cómo soy. Saben la Ninoska como actúa, como piensa, sabe lo que ha hecho durante este tiempo. Las ganas que tiene de trabajar por Chile“, complementó.

Finalmente, acerca de esta detención, la consejera Ninoska Payauna aseguró que “no opaca todo lo que soy hoy y represento. Yo como mamá me quería hacer responsable de que si yo miraba desde la vereda de al frente, sin hacer nada, me iba a sentir muy mal. Dije: ‘Me tengo que involucrar’“.

“Y esto lo voy a hacer por mi hijo y todos los niños de Chile“, adicionó y cerró.