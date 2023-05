Marta Lagos por encuesta que refleja un alza en la justificación al Golpe de Estado: “Pinochet no se ha ido nunca”

El Barómetro de la Política Cerc-Mori publicó el pasado martes el estudio “La opinión pública sobre la ‘Era de Pinochet’ 1973 -2023”, en donde un 36% de los chilenos encuestados consideró que los militares tuvieron razón en dar el golpe de Estado.

En tanto, un 44% de las personas entre 36 y 52 años dice que nunca se justifica versus el 36% anterior, mientras que un 42% de las y los consultados expone que este hecho destruyó la democracia.

Sobre estas cifras se refirió la directora de Latinobarómetro y MORI Chile, Marta Lagos, quien en conversación con ADN Hoy afirmó que “estos datos duelen”.

“Esto es culpa nuestra, de haber dejado la existencia de una cultura ambigua, equívoca, donde es válido decir que Pinochet fue una buena persona“, declaró.

Asimismo, Lagos señaló tras conocerse estos datos que “esto es un fracaso cultural, sociopolítico de envergadura, y que debemos enfrentar en la conmemoración de los 50 años”.

En ello, la directora de MORI Chile expresó que “cuando las opiniones de la dictadura dependen del presente, es porque no tenemos una conclusión“, ejemplificando que “uno no va a encontrar en Alemania a alguien que no condene el régimen de Hitler”.

Por ello, Marta Lagos sostuvo que “Pinochet no se ha ido nunca. El hecho de que no lo mencionemos, o que la derecha diga que estamos anclados en el pasado, existe la opinión pública de Pinochet, dividida, autoritaria, que nosotros no abordamos“.

“Los resultados del 7 de mayo es un resultado de haber ignorado esta problemática del autoritarismo“, aseveró.

“Las bases y valores del autoritarismo no han sido contestadas por la sociedad chilena. La democracia no abordó esta problemática“, manifestó.

Rol del Gobierno

Por otro lado, y ad portas de la Cuenta Pública, Marta Lagos dijo que el Presidente Gabriel Boric debe leer bien lo que está pasando y lo que necesita el país tras las cifras de esta encuesta.

“Estos datos muestran hasta qué punto la derecha no es totalmente democrática, cuánta derecha no democrática tenemos hoy, y por el lado de la izquierda, hoy no queda claro qué diablos es la izquierda“, indicó.

“El Presidente, lo que tiene que hacer este 1 de junio en la cuenta pública, es mostrar un camino para salir de esta encrucijada con valores civilizatorios que nos lleven al desarrollo“, aseguró.

“Cualquier otra cosa, es no entender lo que nos está sucediendo, porque hoy Chile necesita una reforma tributaria o de pensiones, pero también se necesita una conducción para salir de este pantano valórico en el que estamos”, expresó.

Finalmente, la directora de Latinobarómetro y MORI Chile señaló que “si seguimos así como estamos, la conmemoración de estos 50 años pasarán sin pena ni gloria“.