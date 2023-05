Caso de perros muertos en Universidad del Alba deja cuatro académicos desvinculados y al vicerrector académico de La Serena suspendido

Luego que estudiantes de la Universidad del Alba protestaran, el jueves pasado, por la desaparición de dos perros (“Negrita” y “Llorón”), consideradas mascotas del establecimiento, y que luego aparecieron en el laboratorio de la carrera de Veterinaria, desde la misma institución emitieron un comunicado con severas decisiones.

Por lo ocurrido, fue suspendido el vicerrector académico de la sede La Serena “por el periodo que dure la investigación penal”. Además, se desvinculó al director de Administración y Finanzas; la directora de la carrera de Medicina Veterinaria; el director del Hospital Veterinario y una docente de la misma carrera. Y se reestructurará la asignatura de “Anatomía Veterinaria”, de la carrera competente en la sede en cuestión.

La Universidad el Alba es querellante de la causa, así también la concejala de La Serena, Daniela Molina.

El texto emanado por la casa de estudios comienza admitiendo: “Estamos profundamente dolidos y horrorizados con lo ocurrido con Negri y Llorón”.

Hacia el final, plantearon: “Lo ocurrido con Negri y Llorón ha golpeado el alma y el corazón de nuestra comunidad, pero con estas severas decisiones administrativas reiteramos que no estamos dispuestos a avalar actos que atenten contra la ética y los valores institucionales”.

Perros

Guardias del lugar contaron que desconocidos les habrían puesto inyecciones a los animales antes de que desaparecieran.

Otro aspecto relevante del caso fue la presunta filtración de uno de los profesores, quien señaló:

“Escándalos que están armando, quienes hacen protestas (…) me enteré de todo al final, sé que era para callado. La consecuencia va a ser, quizás, para el próximo semestre, comprar muñequitos, como lo hacen en la medicina humana: ¿no quieren trabajar con cadáveres? Entonces trabajan con muñequitos, con dibujos, disertaciones, esas cosas que a ustedes no les gusta hacer”.

“Me reclaman por los olores, y esta parte yo la entiendo también. A mí me molesta, pero yo no reclamo. A mí me molesta, me arde, lagrimeo, toda la cosa. Como yo soy el que más habla, entonces me afecta la faringe, me duele, pero yo me quedo tranquilo. Yo sé que la formalina es cancerígena, y algún día me dará cáncer, me voy a morir por culpa de eso, pero qué le vamos a hacer”, cierra el audio.