Encargado del “Plan Buen Vivir” llama a “terminar con la intermitencia de los planes de desarrollo para la zona”

El Presidente Gabriel Boric convocó a los parlamentarios de la macrozona sur a Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, para abordar la situación en las regiones de La Araucanía y del Biobío. Los congresistas no salieron satisfechos del encuentro: aseguraron que la conversación consistió en la ejecución del “Plan Buen Vivir” y no de seguridad.

El encargado del plan es Víctor Ramos, quien la mañana de este jueves conversó sobre las críticas y también sobre esta estrategia, en ADN Hoy.

“El Gobierno, al asumir, constata que hay una situación muy compleja en el sur que es imposible resolverla en un periodo gubernamental, que quizás fueron las aspiraciones que se tuvieron anteriormente”, aterrizó, de entrada, Ramos.

Y una forma en que se expresa esta imposibilidad de lograr una solución, si se quiere “inmediata”, “es difícil cambiar problemas históricos cada 15 días”, a propósito de las prórrogas del estado de excepción constitucional recientemente aprobado.

Entre las dificultades, destacó Ramos, está que no existen protocolos de participación de los pueblos indígenas y por consecuencia, no hay confianzas con las comunidades. “El ‘Plan Buen Vivir’ le da máxima prioridad a estas soluciones”, acotó.

Hay dos condiciones que esta construcción de confianza requiere: “Restablecer la presencia institucional de forma respetuosa y con mayor pertinencia“, dijo, lo que expresa, entre otras cosas, con la validación de actores locales, o priorizando la inversión.

El “Plan Buen Vivir” tiene un fondo de $400 mil millones del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Con los actores de la zona, reveló el encargado de la estrategia, se han ido priorizando qué se necesita. Todo, con un criterio de interculturalidad para finalmente “terminar con la intermitencia de los planes de desarrollo para la zona”.

“Se han intentado plan orígenes, plan auracanía, plan araucanía siete, chile indígena. Son 20 años, por lo menos, de ensayos”, criticó Ramos.

Así las cosas, aseguró que ha habido un trabajo sistemático, entre otros, en Tirúa, que ha permitido el ingreso del Estado.

A las críticas de la oposición contra el Gobierno, espeta: “No le hacen un daño al gobierno, sino que le hacen un daño a las posibilidades de desarrollarse y restablecer la normalidad en la zona desde la arista de la inversión y del buen vivir. No es fácil, pero no es imposible”.