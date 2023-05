Matías Walker y aprobación de proyecto alternativo por Isapres: “Hubo mucha vacilación por parte del gobierno de presentar una propuesta que no soluciona el tema”

Durante la mañana de este martes, el senador independiente y vicepresidente de Demócratas, Matías Walker, conversó con ADN Hoy, bajo el alero de la aprobación por parte Comisión de Constitución del Senado del proyecto alternativo para dar cumplimiento a fallo contra las Isapres.

En este contexto, Walker explicó que el proyecto fue presentado en diciembre del año pasado, previo al proyecto presentado por el Gobierno.

Asimismo, añadió que el proyecto “no obliga, y nos parece muy bien, a no discriminar por género por sexo por edad y establece el no cobro de prima para los niños menores de dos años. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Establece primero que la devolución de excedente se tiene que pagar otra cosa en la forma y esas partes la discusión que que ha planteado el propio Gobierno en su proyecto de ley corta, en que esto se hace” complementó.

En este mismo contexto, Walker explicó que “se tiene que pagar porque así lo establece el fallo. Entonces lo que queremos también evitar, en la línea lo que han planteado siete exsuperintendentes de salud, un colapso también de los prestadores privados donde se atiendan $5 millones de usuarios de fonasa en la modalidad libre elección, como decía también al director de Fonasa”.

El senador independiente además indicó que “obviamente vamos a discutir el proyecto del Gobierno. Obviamente estamos totalmente de acuerdo en que no se puede repartir un peso mientras exista una deuda con los usuarios, eso está fuera de discusión. Lo que hemos planteado en la línea de exsuperintendentes de salud, que conocen muy bien el tema, es que en el futuro se pueda reajustar los precios base sin que eso signifique alterar la tabla de factores de la Superintendencia y sin que eso signifique que los usuarios paguen más de lo que están pagando el día de hoy”.

Escucha más sobre esta noticia y otras en “Una pausa necesaria”:

Senador Walker y alineación con el Gobierno

“Ustedes saben también la discusión interna que hubo dentro del gobierno entre las dos almas del gobierno por el contenido de la Ley Corta. Y que lamentablemente no resuelve el tema de fondo, ahora de nuevo, nosotros lo que estamos haciendo el proyecto es validar la tabla de factores de la Superintendencia que obliga a no discriminar por sexo, que obliga a no discriminar por edad, por grupo etario, y por género y eso se establece en el proyecto. Lo que pasa es que la ministra sabe que la única manera de viabilizar el sistema a futuro, y lo reconoce el propio Gobierno en los fundamentos de la Ley Corta. Ellos dicen que la jurisprudencia de la Corte Suprema genera un impacto financiero importante en el sistema. Entonces tenemos que sentarnos de ver la forma de llegar a un acuerdo para mantener la viabilidad del sistema, evitar una migración de 3,5 millones de usuarios de Isapre a Fonasa que ya está en una situación bastante compleja” agregó el independiente.

Con respecto a su no apoyo hacia el proyecto presentado por el Gobierno, Walker fue enfático en que el proyecto alternativo fue presentado “en diciembre del año pasado, cinco meses antes de que el gobierno se pusiera de acuerdo en sus dos almas para presentar una propuesta entonces. Mal nos podríamos haber sumado a un proyecto que se presentó cinco meses después. El gobierno se demoró mucho y hubo mucha vacilación por parte del gobierno de presentar una propuesta que a la hora de concretarla todos saben que no soluciona el tema. La ministra de Salud lo sabe, el ministro Hacienda lo sabe, el ministro de Justicia lo sabe”.

“Espero que lleguemos gran acuerdo para viabilizar el sistema privado el sistema público de salud sin afectar a los usuarios que es lo más importante, es nuestro único norte en esta discusión. Tienen que pagar en la Isapres, las Isapres emerecen un juicio de reproche, las Isapres no van a poder repartir ningún peso de dividendo por un buen tiempo, porque necesitamos visibilizar el sistema y que esto no les salga gratis” explicó realizando énfasis en que desde su bancada presentaron la iniciativa a falta de propuestas de las autoridades, pero que “yo creo que el acuerdo tiene que darse en el marco del proyecto de ley del Gobierno porque el gobierno es el que tiene iniciativa en materia de organización del Estado, y espero que lleguemos a un gran acuerdo”.