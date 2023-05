Presidente Boric en el Día del Trabajador: “En materia laboral, este año hemos tenido los mejores ejemplos de lo que podría conducir el diálogo”

En horas de la mañana de este lunes 1 de mayo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta el Hospital del Trabajador para encabezar el tradicional saludo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora.

El Mandatario llegó hasta el recinto de salud acompañado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, su par de Salud, Ximena Aguilera, de la Segpres, Álvaro Elizalde, además del presidente de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Paul Schiodtz; el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña; y el presidente de la Confederación de Producción y Comercio (CPC), Ricardo Mewes.

En la instancia, el Jefe de Estado recordó a Francisca Sandoval, comunicadora que durante el 1 de mayo murió en el barrio Meiggs durante la marcha, luego de recibir un disparo en el rostro por parte de un delincuente.

Además, señaló que “yo no tenía en la agenda venir hoy, y me encontré con el presidente de la CUT en una actividad en La Moneda, y me dice ‘Presidente, cómo no va a venir a la ACHS, en una actividad muy importante y tradicional, le pido que lo reconsidere'”.

“Lo conversamos con mi equipo, y les dije que justamente en materia laboral, es donde en este año hemos tenido los mejores ejemplos de lo que podría conducir el diálogo social, el diálogo entre distintos estamentos, el diálogo entre intereses que muchas veces se presentan como contrapuestos, pero cuando nos sentamos en una misma mesa, nos damos cuenta de que queremos ir al mismo lugar“, agregó.

Además, invitó a trabajadores y trabajadoras a “organizarse, a conformar sindicatos, a dialogar con las empresas, porque hemos aprendido en este trayecto largo de la historia que gracias a su organización, logramos construir una vida más justa”.

Avances laborales

En más de un año de Gobierno, la actual administración liderada por el Presidente Boric logró aumentar en $60.000 el sueldo mínimo.

A principios de 2022, este era de cerca de $350, pasando a $380 mil el 1 de mayo del año anterior. En agosto del mismo año, el salario volvió a incrementar y alcanzó la cifra de $400.000.

El 1 de enero de 2023, comenzó a regir el actual ingreso mínimo de $410.000, mientras que las conversaciones continúan para que el sueldo llegue a la meta de $500.000, lo cual fue propuesto como programa de campaña.

👉Este mes comienza a regir el nuevo aumento de sueldo mínimo, quedando en $410.000. Esto formaba parte del acuerdo inicial que pasó el sueldo mínimo de $350.000 a $400.000 en 2022 👉El aumento es independiente del acuerdo al que se pueda llegar este 2023 con trabajadores/as pic.twitter.com/E33HbG4YOG — Trabajo y Previsión Social (@MintrabChile) January 1, 2023

Otro avance concreto fue la reducción de la jornada laboral en 40 horas semanales, tras casi seis años de discusión parlamentaria.

Esta disminución se hará de forma paulatina en un periodo de cinco años, por lo que en 2028 gran parte de los rubros deberá tener implementado esta nueva normativa.

Porque más tiempo libre es también mayor calidad de vida y más tiempo para las familias 🙌❤️ Pusimos suma urgencia al proyecto de ley #40Horas, iniciativa que beneficiará a 4 millones de trabajadoras y trabajadores ✅ Conoce más en https://t.co/3ZVuH5wNQq pic.twitter.com/1DfPfjcQ6l — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 23, 2022

Para este Día del Trabajador se esperan marchas y movilizaciones en diversos sectores del país.