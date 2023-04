General director de Carabineros: “Este Gobierno ha impulsado mejoras y nos ha entregado recursos tremendamente necesarios”

El pasado jueves 27 de abril, Carabineros de Chile celebró su aniversario número 96 desde su fundación, realizando una inédita ceremonia desde la Región de Los Lagos.

En ese contexto, el general director de la institución, Ricardo Yáñez, conversó con Meganoticias, donde valoró el respaldo del Gobierno actual encabezado por el Presidente Gabriel Boric.

“No me voy a hacer cargo de temas del pasado, y menos de opiniones que han emitido las autoridades, porque no me corresponde“, partió declarando el uniformado.

“Lo que sí puedo señalar es que este Gobierno durante su gestión ha impulsado mejoras y nos ha entregado recursos tremendamente necesarios para poder enfrentar la situación de violencia y de crimen organizado que está ocurriendo en el país”, afirmó.

La máxima autoridad de Carabineros sostuvo que “hace menos de una semana estábamos con el subsecretario del Interior entregando 16 de 34 camionetas blindadas en la macrozona sur, en algo inédito, algo que no había ocurrido”.

Además, indicó que en años anteriores “nos habían entregado vehículos de segunda mano, que eran del Ejército y los tuvimos que adaptar para cumplir una función distinta”.

“Estos vehículos fueron hechos para operar en la macrozona sur, para entregar seguridad a los carabineros y seguridad a las personas que habitan ahí”, cerró.

El Presidente Gabriel Boric participó del 96° aniversario de Carabineros de Chile, el cual se realizó en Puerto Montt, y que tuvo a diversas autoridades presentes.