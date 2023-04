De su padre dice que era “muy lector”; y de su madre, que era una “muy autónoma”. Son adjetivos vertebrales, fundamentos que hacen que la académica, expresidenta de la Convención Constitucional y doctora Elisa Loncon sea quien es hoy, y son también los que usó la mañana de este miércoles en País ADN, en la primera entrevista pública que hace en el marco de la promoción de “Txayenko (Eco de la Cascada)” (Lumen), la autobiografía que presentará en mayo próximo.

El nombre es un gesto a Traiguén, la tierra de la que es originaria, la comuna que la nombró hija ilustre, donde vio cómo su “papá renunció a ser empleado de fundo: él dijo ‘quiero ser libre’, con los costos que implicó y que se relata en el libro”. Y la lectura (o las letras; o más precisos aún, el lenguaje) se cruzan incluso en el momento en que el mundo tuvo los ojos sobre ella, cuando lideraba la primera parte del fracasado proceso de redacción de una nueva Constitución.

Loncon sabe la importancia del podio en el que estuvo, de las orejas que la escucharon, de los alcances de sus palabras: sobre la relevancia de la presidencia del órgano constituyente, aseguró que “me cambió rotundamente: yo era una académica que trabaja con estudiantes en el aula, con profesores, colegas y mi mundo de investigación, y eso lo conocía parte de mi universidad y mis estudiantes, pero en ese hito del 4 de julio pasé a ser la persona más escuchada en Chile y el mundo. Aquí la gente de Chile lloró y afuera también lloraron, porque ese discurso mostró un Chile de raíz, profundo, que respiraba y soñaba que podía hacer algo distinto. Así me lo han hecho notar cuando he salido (del país), y en Chile los indígenas y no indígenas tienen la misma percepción”.

Pero así como ellas, asegura, “hay muchas otras Elisas; solo necesitamos oportunidades”.

Nuevo proceso constituyente

El periodista Amaro Gómez-Pablos instó a Elisa Loncon, en septiembre pasado, a pedir disculpas por los resultados del plebiscito de salida. Sus diagnóstico, a juicio de la interpelada, fue “injusto. Muy patriarcal, clasista y racistas, porque quien está en una posición social, política y de género más débil en este momento somos las mujeres indígenas, y se aprovechan de esa debilidad que está estructuralmente instalada en una sociedad que tiene colonialismo y patriarcado”.

“Me han dado muy duro. Sin embargo, creó que es una mirada que hay que superar, que la historia de Chile tiene que superar, porque el acuerdo al que llegamos los dos tercios adentro de esa discusión era para un Chile del siglo XXI, que esté a la altura de los otros Estados que tienen problemáticas como nosotros”, añadió.

En cuanto a la participación de pueblos indígenas, espetó: “Lo que es impresentable ahora es que nos hayan dejado sin espacio de acción en este proceso constituyente que se está viviendo. Es un racismo estructural de carácter elitista que asumieron los partidos que llevan este proceso, que es impresentable y que nos retroceden 50 años atrás”.

El triunfo del rechazo

Una de las primeras razones por la que la ciudadanía rechazó la propuesta de la Convención, esbozó la expresidenta del organismo, fue que hay “una democracia deshonesta: ¿hasta cuándo vamos a aceptar que para ganar, hay que mentir? Es mentira que a la gente le iban a quitar la casa. ¿Cómo pudieron llegar a decir eso? Todo fue mentira, y eso es deshonesto. La pregunta es: ¿podemos seguir sosteniendo una democracia donde, para ganar, necesitamos mentir? Se me acusa de ser privilegiada porque se instaló que yo tenía un sueldo vitalicio. Eso es mentira, es deshonesto. Es el momento de hacernos preguntas y ver cómo sociedad civil podemos mejorar nuestra convivencia a partir de la honestidad”.

El proceso actual es “la dictadura de los partidos políticos”; para avanzar en la democracia “necesitamos participar”; e incluso con todo, “saben que no es correcto lo que están haciendo, que no pueden negar a los pueblos porque somos presentes y estamos en todas partes, pero lo siguen haciendo. Eso es deshonestidad”. Y así las cosas, rescata Loncon: “Fuimos capaces de escribir la mejor constitución que se pudo dar un país y que es reconocido y valorado en el mundo entero”.

Adelantó también: “Voy a seguir trabajando en esa dirección (de la plurinacionalidad)”.