El presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Gendarmería, Mario Benítez, expresó que entre los funcionarios existe molestia tras los últimos anuncios realizados por el Fiscal Nacional.

Esto porque Ángel Valencia, líder del Ministerio Público, indicó que todo extranjero detenido y que no cuente con su carnet de identidad será enviado a prisión preventiva.

En conversación con ADN, Benítez solicitó mayores recursos, tanto para los recintos penitenciarios del país como para el personal.

“Urge construir establecimientos en las regiones Metropolitana, Valparaíso, y en Copiapó, que son los que tienen mayor hacinamiento. Esto también tiene que ir acompañado de tecnología y personal, porque se hace muy necesario que se aumente la dotación”, señaló.

Asimismo, expresó su molestia por la determinación, apuntando a que la institución se ve como el “el patio trasero” de la Justicia en Chile.

“Sabemos que Carabineros no puede decir nada por ser una institución no deliberante, pero nosotros sí lo podemos decir: genera molestia muchas veces la actitud de algunas autoridades de no escuchar“, afirmó.

Pese a la molestia, Gendarmería ha estado habilitando nuevas plazas en los recintos, pese a las dudas que han surgido respecto a esta decisión.