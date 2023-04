Presidente Boric entrega sentido pésame a la madre de cabo Palma durante velorio

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric, en compañía de la ministra del Interior, Carolina Tohá entregaron el pésame a la madre del cabo Daniel Palma Yáñez, durante el responso del funcionario.

Recordemos que el uniformado falleció luego de recibir dos disparos en su cabeza durante un procedimiento la noche del pasado miércoles, en Santiago centro.

Por ello, durante el responso fúnebre del cabo Palma, tanto el Presidente Boric como la ministra Tohá se acercaron a la familia para entregar sus condolencias.

El momento, quedó registrado en un video donde se puede ver al Mandatario acercándose junto a la ministra y una funcionaria a la familia del carabinero fallecido y después de unas palabras se agacha para abrazar y contener a la madre.

Posteriormente, la mujer se desborda en llanto y le manifiesta al Presidente Boric que “me lo mataron, me lo mataron a mi hijo. Me mataron a mi hijo(…) él salió a trabajar“.

Cabe mencionar, que durante la misa también asistieron los expresidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.