“Esa periodista no puede estar acá”, dijo ofuscado y molesto el general director de control de drogas e investigación criminal Álex Chavan de Carabineros durante la mañana de este jueves a la prensa que esperaba ansiosa informaciones de la intensa investigación que se realiza para dar con los autores del homicidio del cabo Daniel Palma Yáñez durante la noche de este miércoles en el centro de Santiago.

La solicitud del general fue dirigida directamente hacia la periodista de Mega, Paulina de Allende, quien durante la transmisión en vivo se refirió -equivocadamente como reconoció después- al carabinero fallecido como “paco”, calificativo que se usa coloquialmente para hablar de los funcionarios de la policía uniformada.

Debido a lo anterior, el general Álex Chavan no dudó en mostrar su molestia, señalando que “primero que todo, luego vamos a dar unos avances de la investigación, quiero decir que si aquí se encuentra presente la periodista Paulina de Allende, que fue capaz de tratar a uno de nuestros mártires como ‘paco’, esa periodista no puede estar acá, no vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista este acá”.

“Fue un error”

La periodista aludida de inmediato acusó recibo de lo ocurrido y se retiró en medio de las preguntas y sorpresa de sus colegas que insistían en saber qué había pasado.

Al respecto, indicó que “veníamos rápido, se me salió y corregí altiro. Mi más sentido pésame, desde la mañana hemos estado informando, Chile no puede seguir así, todo nuestro respeto como siempre a Carabineros de Chile”.

A lo anterior agregó que “yo voy a seguir reporteando, yo no soy la noticia. Venía hacia acá, a toda velocidad, fue un error, una equivocación, me corregí altiro, yo no soy lo importante aquí”.

Finalmente, y luego que Paulina de Allende se fuera del lugar, el general apuntó que su molestia no era con el canal que representa sino con la profesional de la prensa, apuntando que si se disculpó, lo aceptaba.

“Esto fue contra una periodista en especial, no tenemos nada contra el canal Mega. Las disculpas siempre van a ser aceptadas”, finalizó el general Chavan.