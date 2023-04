“¿Ahora se sorprenden? ¡Basta de doble estándar!”: las reacciones que dejó la muerte del cabo primero Daniel Palma

Conmoción generó la muerte del carabinero Daniel Palma Yáñez, siendo el tercer funcionario policial asesinado en 23 días.

Esta situación no dejó a nadie indiferente, y desde el mundo político y empresarial abordaron esta pérdida para la institución policial.

Mediante su cuenta de Twitter, el expresidente Sebastián Piñera señaló que el “cabo 1º Daniel Palma fue asesinado cumpliendo con su deber, al igual que la sargento Olivares y cabo Salazar. No más“.

“Debemos actuar con urgencia, decisión y unidad para dar fin a esta masacre. Mis sentidas condolencias a su familia y mi permanente apoyo a Carabineros de Chile”, agregó el exmandatario.

Quien también abordó la muerte del carabinero fue el empresario Andrónico Luksic manifestó que “glorificaron al ‘Matapacos’ y a la ‘1a Línea’, y ayer inventaban excusas para votar contra la imprescindible mayor protección a Carabineros”.

“Hablan de ‘gatillo fácil’, que es lo que sufren los policías en la calle. ¿Ahora se sorprenden? ¡Basta de doble estándar!“, emplazó.

Por otro lado, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a la opción de implementar el estado de excepción en la Región Metropolitana.

“Esto está fuera de control, necesitamos volver rápidamente a un grado de normalidad, que los militares después vuelvan a sus cuarteles, pero si los vamos a sacar tiene que ser con todas las de la ley y no con estado de excepción donde después tengamos a la fiscal Chong tomándose vacaciones para disparar por todos lados causas contra las Fuerzas Armadas”, aseguró en conversación con Tele13 Radio.

“Creo que ha llegado el minuto de hacerlo en Santiago (…) Personalmente no me gustan los Estados de Excepción porque creo profundamente en la libertad, me gusta la sociedad libre, pero estamos en una situación que es límite. Se requiere un tratamiento de shock para esta situación“, cerró el jefe comunal.