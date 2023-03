Ministra Tohá por atribuciones de Carabineros: “Las policías no pueden dejar arrancar a un delincuente. Si arranca, hay que dispararle”

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados votará el fusionado proyecto de ley llamado “Naín-Retamal”, el cual busca entregar mayores facultades en el uso de la Fuerza de Carabineros, además de aumentar las penas para quienes los agredan.

Sin embargo, en el oficialismo no cayó bien esta fusión, lo cual dividió posturas, ya que, de ser aprobada la norma que establece la “legítima defensa privilegiada en actuaciones policiales”, eximiría de responsabilidad penal a los efectivos que realicen acciones para repeler ataques o agresiones.

Sobre esta situación con Carabineros se refirió la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “este tema es muy importante, y no hay ninguna resistencia en avanzar“.

“Lo que hay son diferencias en cómo avanzar, pero creo que lo podemos resolver. Espero que esa sea la actitud con la que vaya todo el mundo al Congreso”, agregó.

Respecto a la jornada legislativa, la secretaria de Estado declaró que “cuando se aprobó infraestructura crítica, el Ejecutivo tenía comprometido un acuerdo para presentar un proyecto que regula cuándo las policías pueden hacer usos de sus armas“.

“Hemos estado trabajando durante febrero y marzo con parlamentarios de ambas cámaras, de todas las bancadas, en esta iniciativa, y en su desarrollo, se decidió incorporar una serie de normas para la protección de las policías“, agregó.

Proyecto “Naín-Retamal”

La ministra Tohá también abordó este proyecto de ley, afirmando que “estas no son más atribuciones a carabineros, sino que son reglas que regulan cómo se trata e interpreta penalmente el caso de un funcionario policial, cuando en el uso de su arma es cuestionado por la justicia”.

Además, explicó que “como se adelantó para esta semana la votación de los proyectos Naín – Retamal, que se refieren a los mismos temas, el Ejecutivo tomó la decisión de discutirlos ahora, porque tenemos la convicción de que la dirección en las que van es la correcta, pero se puede hacer mejor“.

Por otro lado, la titular de Interior se refirió a las diferencias que sostienen con este proyecto. “Hay diferencias, por ejemplo, la ley Retamal, quiere hacer establecer en el Código Penal una presunción general respecto a las policías”, expresó.

“La propuesta del Ejecutivo, es que lo correcto es hacerlo donde está la normativa específica que regula a los Carabineros en el uso de la fuerza, que es en el Código de Justicia Militar“, añadió Tohá.

En ello, la autoridad de Gobierno manifestó que “el problema que hay es que mientras se investiga, inmediatamente el policía cae en esta condición de imputado, muchas veces apartado de la institución, y los fiscales interpretan que si este funcionario usó su arma, y hay un herido o fallecido, desde ese momento queda imputado. Entonces, la dimensión procesal de esto es donde está el verdadero problema“.

“A veces, cuando uno agrede a otro en defensa personal, tiene que ir a explicar a la Justicia por qué actuó. Pero, en cambio, las policías están mandatadas por el Estado a actuar. Cuando hay una situación en la que el policía hace lo que tiene que hacer, inmediatamente queda imputado. Eso no puede ser“, prosiguió.

Asimismo, la ministra enfatizó en que “hay mitos urbanos para tratar los temas de seguridad que no ayudan en nada. No es verdad que los Carabineros no disparan“.

Posición del oficialismo

La ministra del Interior descartó “diferencias de fondo” al interior del oficialismo. “Todo el mundo entiende que las policías tienen que hacer uso de la fuerza“, aseveró.

“No solo cuando se ve amenazada su vida, sino también cuando está amenazada la vida de un tercero, o cuando se está cometiendo un ilícito y la persona que lo comete no obedece las órdenes, las policías tienen que hacer uso de la fuerza, no pueden dejar arrancar a un delincuente, tienen que perseguirlo, y si se arranca, hay que dispararle“, sostuvo.

“Ciertamente, alguien que arranca no hay que dispararle a matar, hay que paralizarlo, pero las policías no pueden quedarse de brazos cruzados ante una persona que arranca”, aclaró.

Finalmente, Tohá tuvo palabras para la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, ante sus críticas contra el Gobierno. “Hace un año teníamos el gobierno de Sebatián Piñera, que le ofreció al país que iba a resolver estos problemas de delincuencia y seguridad, y nunca se habían agrandado tanto estos como bajo su administración”, dijo en ADN Hoy.

“Hay que cambiar la actitud, en seguridad esta actitud de andar disparando fácil no contribuye en nada“, cerró la secretaria de Estado.