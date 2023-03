Alcaldesa de Peñalolén cuestiona efectividad de demolición de “narco-casas”

Este miércoles, en conversación con La Prueba de ADN, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao cuestionó la efectividad de la demolición de “narco-casas” en la Florida.

La jefa comunal comenzó refiriéndose al sumario que abrió el Ministerio Público para investigar la filtración de información de las casas narco. “Lo primero que me preocupa es que la respuesta sea que la fiscalía inicie un sumario, porque lo que más necesitamos es que los municipios trabajemos en conjunto con la fiscalía para abordar una problemática tan difícil y tan compleja como es el narcotráfico”, manifestó.

“Ojalá la solución estuviera en el ámbito municipal, no lo está, pero claramente nosotros sí podemos colaborar y para eso, obviamente, la información con la cual contamos tenemos que ocuparla de manera responsable y no generar dificultades a las investigaciones“, agregó.

“Nosotros hemos trabajado con la fiscalía de Peñalolén, en este caso, de manera bien responsable(…) yo creo que eso es en lo que hay que avanzar, en el ámbito municipal, a fortalecer el trabajo que nosotros como municipio podemos hacer”, continuó.

Incluso, Leitao aseguró que mira con escepticismo la medida del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. “Porque primero, no se está demoliendo la casa, se está demoliendo una ampliación irregular que está ocupando la Ley General de Organismo de Construcción, que no tiene que ver con un proceso judicial”, indicó.

“Yo prefiero lo que nosotros hemos hecho”

“Segundo, la casa sigue perteneciendo al narcotraficante o sigue siendo un punto de venta, porque tampoco sabemos si las casas que se están involucrando en esto son o puntos de ventas o pertenecen a una persona vinculada al narcotráfico, entonces, yo soy bastante escéptica en el sentido de cuál va a ser el efecto concreto que esto va a tener, en combatir el narcotráfico en un barrio“, detalló.

Sin embargo, la edil de Peñalolén reveló que “yo prefiero lo que nosotros hemos hecho con fiscalía, que es más profundo. La fiscalía ha llegado hasta el final de una causa, ha decomisado casas y nos la ha entregado a nosotros para la administración. ¿Tiene dificultades? Las tiene, pero yo prefiero seguir y mejorar en ese proceso, que en ese que yo no tengo claro que vaya a tener resultados efectivos”.

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Municipalidades concluyó que “me preocupa muchísimo lo que haya dicho la fiscalía hoy día, porque en el fondo lo que está haciendo es limitar a los fiscales a trabajar colaborativamente con los municipios y yo creo que eso no puede ser(…) Yo creo que por una situación en particular que se produce con un municipio no podemos pagar el resto de los municipios y, obviamente, tendré que hablarlo con el fiscal nacional”.