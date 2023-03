Madre de Fernanda Maciel arremete contra Felipe Rojas: “Me estoy enfrentando al mismo diablo”

Este martes, en la previa de la séptima jornada del juicio oral contra Felipe Rojas, la madre de Fernanda Maciel se refirió al imputado. “Me estoy enfrentando al mismo diablo“, manifestó Paola Correa.

Los dichos de la mujer son después de la cruda instancia que se vivió este lunes en la sala del tribunal del Centro de Justicia de Santiago, donde se mostró cómo habría ocurrido el brutal crimen.

“Fue terrible lo de ayer, fue horroroso“, manifestó Correa en conversación con Meganoticias. Y agregó que “yo sabía que me iba a enfrentar a algo complicado, triste. A este (Felipe Rojas) no se le puede llamar hombre, no se le puede llamar persona. Es una bestia“.

Además, la madre reveló la estrategia que ha adoptado la abogada del imputado, que incluye supuestos ataques personales hacia Fernanda, al tiempo que aborda líneas investigativas ligadas al narcotráfico y parejas anteriores de la joven.

Por su parte, Paola aclaró que “yo sé que van a querer dejar mal a la ‘Fer’, pero para eso estoy aquí, para defenderla. Yo voy a ser su voz, porque ella lamentablemente no puede, porque él le quitó la vida“.