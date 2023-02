Por un video: tiktoker acusa que le quitaron su título por una broma

Un tiktoker comentó en la red social que le quitaron su título universitario de enfermería a raíz de un video que subió a la plataforma.

En el polémico video aparece él y otros compañeros asegurando que no habían aprendido nada durante sus estudios, que no sabían inyectar o tomar signos vitales.

Jonathan de Jesús subió un “#storytime” con la descripción: “Cómo olvidar el día que por este video la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA) me anuló mi título de enfermería y por eso no he podido ejercer mi carrera”.

El joven de Venezuela dijo haber hecho el video como una broma, pero nunca pensó que esto llegaría tan lejos; sin embargo, la universidad vio el registro y al parecer por el contenido del mismo optaron por quitarle el título.

Opiniones divididas en TikTok

El tiktoker venezolano estudió enfermería en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (UNEFA).

Las autoridades de la escuela de salud, señalaron que los jóvenes debían tomar “una curso de regularización y una disculpa pública”. No obstante, Jonathan de Jesús no estuvo de acuerdo con la petición de la universidad, por lo que la institución habría anulado su título.

Los cibernautas tuvieron opiniones divididas, mientras algunos lo calificaron como una injusticia, otros justificaron la acción.