“Hay cosas que se están ocultando”: Asociación de Notarios afirma estar de acuerdo con reformas, pero pide “reducir espacios de discrecionalidad”

El gremio notarial ha reflotado al debate público por dos temas: primero, el rol que cumplen para los más de dos mil afectados por los incendios forestales que afectan a la zona centro y sur del país; y segundo, porque el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que “por transparencia y competencia, es impresentable seguir postergando la reforma al sistema de notarios”.

“(La notaría) es un lugar donde hay discriminaciones de precio, donde existe poca competencia, donde hay que poner énfasis en calidad de servicio, y eso implica tecnología, donde el régimen de supervisión y escrutinio debiera ser mucho más robusto del que tenemos en la actualidad”, precisó el secretario de Estado en entrevista con Diario Financiero.

Ya su antecesor, el exministro Hernán Larraín, anunció en marzo de 2018 una reforma que apuntaba a los nombramientos (garantizaba mérito), la transparencia y los concursos públicos. Ese mismo año, en septiembre, la reforma entró a la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde enero de 2020, la iniciativa se encuentra en la comisión de Constitución en el Senado. Y ese es solo uno de los 11 proyectos que se encuentran en tramitación en el Congreso.

Entre las propuestas se considera la creación de más notarías y también de la figura de un fedatario, que serviría para otra clase de trámites. Sobre esto y más respondió la mañana de este jueves el presidente de la Asociación de Notarios, Alfredo Marti, en ADN Hoy.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy Alfredo Martin, de la Asoc. de Notarios, por regulación del sector: “La institución del fedatario es tremendamente peligrosa: van a haber cientos de ministros de fe sin ninguna capacidad de control” 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/bLs7ONpFKe — Radio ADN (@adnradiochile) February 16, 2023

Comunas sin notarías

En Chile hay 346 comunas (345 municipalidades) y 450 notarías, de acuerdo al registro de la asociación. Pese a la proporción, hay algunos territorios donde no existen y según Martin, el principal argumento es que estas, así como los conservadores, “tienen que autofinanciarse”.

“El sistema notarial tiene costo cero para el Estado. Cuando se va a crear un oficio notarial o registral, hay que ver que el movimiento comercial sea el suficiente para que se autosustente. Sobre que todas las comunas no tengan notarías: no todas las comunas tienen Registro Civil por las mismas razones, no obstante que el Registro Civil está sustentado en el presupuesto nacional. Hemos propuesto en el proyecto de ley que el secretario municipal pueda tener las labores de notario en aquellos documentos privados, porque es muy importante. Con eso daríamos una cobertura del 100% para ciertos tipos de trámites”, dijo el presidente de la Asociación.

A la propuesta de fedatarios que puedan reemplazarlos en ciertos trámites, Martin aseguró que “se habla de la incorporación más grave de un factor de riesgo para la fe pública. Se pretende incorporar a un gran número de ministros de fe instalados precariamente, sin oficina porque no tienen obligación de ella, sin posibilidad de ser fiscalizados ni controlados, y con el riesgo absoluto de que la parte importante de la fe pública sea capturada por ciertos intereses: el retail quisiera tener un fedatario que le autorice todo tipo de situaciones, las instituciones bancarias, algunas empresas”.

“El fedatario va a poder certificar juntas de accionistas, acuerdos de directorios, finiquitos, letras, pagares, todos los documentos sin vigilar pago de impuestos, lo que genera un grave perjuicio fiscal. La institución del fedatario es tremendamente peligrosa, porque habrá cientos de ministros de fe sin ningún tipo de control. La desprotección laboral es absoluta”, complementó después.

Luego, Martin teorizó: “El otorgar fe pública es tremendamente sensible y delicado: por el poder coactivo del Estado, es oponible a todas las personas. Lo que dice el notario es indiscutido. Por consecuencia, cuando esa persona está dando fe pública, tiene que tener un grado de control, de fiscalización y no tener a cualquier persona ejerciéndolo. Siempre hemos dicho que la fe pública y el éxito de la función feataria está en que esté radicada en ciertas personas, que tienen cierto grado de perfeccionamiento y mucho control y fiscalización”.

“A nosotros se nos dice que estamos en contra de los proyectos y eso no es así. Estamos absolutamente de acuerdo en incorporar una serie de medidas“, aseguró el líder gremial. Según sus registros, desde 2012 están proponiendo a Justicia simplificar trámites, sobre todo porque no es el gremio quien establece los trámites. Puntualmente, sobre el proyecto del Gobierno anterior, hubo “una decena de observaciones”, avaladas por más de 100 profesores de Derecho Civil de distintas universidades del país.

🎙️ EN VIVO | En #ADNHoy Alfredo Martin, de Asoc. de Notarios, por regulación del sector: “Caminemos a una reforma que fortalezca la fe pública, se haga cargo de un nuevo sistema de nombramientos más meritocrático, que fortalezca la carrera funcionaria” 📻 https://t.co/Lt648WAstq pic.twitter.com/EamgZ9ToOV — Radio ADN (@adnradiochile) February 16, 2023

“Insistamos: vamos caminando a un proyecto que realmente fortalezca la fe pública, se haga cargo de un sistema de nombramiento mucho más meritocrático, una fiscalización oportuna, integral y proactiva; fortalecer la carrera funcionaria; establecer un estándar tecnológico para todos los oficios del país. Desde el año 2011 nosotros le venimos pidiendo a la Corte Suprema que establezca un estándar tecnológico básico para todos los oficios. Porque entiendo que la comunidad no tiene por qué ser favorecida por una persona que se adaptó a la tecnología y otra que no lo hizo”, apuntó.

Pero en todo el debate, precisó el presidente de los notarios que “Hay cosas que no se están diciendo, que se están ocultando. Cuando decimos que queremos un proyecto que se haga cargo de estas situaciones, que fortalezca la fe pública, que fortalezca la fiscalización proactiva, es porque queremos que salga luego. Y qué mejor que participen técnicos, expertos”.

Críticas a los estudios

En 2018, la Fiscalía Nacional Económica apuntó, en un estudio, que existían ciertos vicios en el mercado de los notarios. Para Martin, que ha estado por años ligados al gremio notarial, lo del ente fiscalizador fue “tan sesgado que solo analizó dos de las 16 regiones, dos ciudades de la región de Valparaíso y en la Región Metropolitana y extrapoló sus conclusiones a todas las otras notarías”.

“¿Usted cree que es lo mismo una notaría en Huérfanos que en Juan Fernández, Cochrane o Puerto Cisne? Tiene una cantidad de errores. Nosotros hicimos más de 130 observaciones con especialistas”, refutó.

Más todavía: la Organización No Gubernamental (ONG) América Transparente dio a conocer un rastreo de “lazos de poder” del sistema notarial. “Eso lleva a un error”, se defendió Martin. Y explicó:

Hace 2 años rastreamos los lazos de poder del sistema notarial con el fin de encontrar una respuesta a por qué los intentos de reforma nunca se concretan. Y encontramos que el 40% estaban emparentados con actuales o ex miembros del Parlamento o Poder Judicial. Hilo de resumen: — Fundación América Transparente (@a_transparente) February 15, 2023

” Yo pude haber tenido un abuelo que fue juez o un primo hermano y me va a vincular como parentesco. Eso lleva un error: miremos en el mundo de la política, el militar, de los médicos. Obviamente, se van a ir cruzando cosas porque las familias son así. Lo importante es no hacer una discriminación odiosa que por ser hijo de o pariente de, no puede acceder al cargo. Por eso nosotros decimos que tiene que ser un sistema de nombramiento 100% meritocrático. Hoy es cada día más meritocrático”.

Pese al sistema de puntaje actual, aseguró que “claro que hay un factor humano, no sé cómo decirlo para no herir a nadie, pero nosotros queremos reducir los espacios de discrecionalidad. Hemos propuesto que en estos exámenes y la ponderación de antecedentes académicos (profesores, doctorados, magísters, tiempo en la carrera), el que obtenga el primer lugar, acceda automáticamente al cargo. Pero cuidado: la corte hace la terna y el Gobierno es el que nombra”.

Incendios forestales

El gremio notarial está a disposición de los afectados por los incendios. El presidente de la Asociación de Notarios dijo que están en terreno, “no solo entregando nuestro apoyo profesional, sino material: estamos llevando camiones con productos”. Así, están a disposición de reconstituir títulos y regularizar situaciones.

“No hay que entrar en pánico. Hay muchas maneras de reconstituir un documento. Están las copias, está la información digitalizada y si no está, vamos a otros medios para recuperar títulos, escrituras públicas. En eso van a contar con todo nuestro apoyo y de manera totalmente gratuita. Pueden contar con eso: escuchar a las personas y colaborar con lo que corresponda”, detalló.