“Es el tiempo de la colaboración”: Gobierno se reúne con exministros de Piñera por incendios forestales en el sur

Este lunes, se realizó una reunión entre las autoridades del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y exministros de Sebastián Piñera para compartir experiencias y escuchar propuestas con el fin de ayudar a las personas que se han visto afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur de nuestro país.

La instancia fue encabezada por Carolina Tohá, ministra del Interior, y Manuel Monsalve, subsecretario de la misma cartera. Tras terminar, los exsecretarios de Estado valoraron el encuentro y dieron sus apreciaciones en un punto de prensa.

Exministros: “Habla muy bien del Gobierno esta invitación”

Enrique Paris, ex ministro de Salud (2020-2022), consideró que “fue una reunión muy productiva, respondiendo a un llamado que nos ha hecho el presidente Piñera. Creo que en los temas de Estado (…) ante las catástrofes tenemos que estar unidos y tener un espíritu de colaboración y de solidaridad“.

En ese sentido, el ex ministro de Vivienda (2018-2020), Cristian Monckeberg, señaló que “habla muy bien del Gobierno esta invitación, de la ministra, del subsecretario, y también de una oposición y de una experiencia acumulada de quienes estuvimos en esto y nos interesa que termine bien“.

Asimismo, Karla Rubilar, ex vocera (2019-2020), afirmó que “estamos convencidos de que es el tiempo de la colaboración. Hoy es importante que todos nos pongamos a disposición desde nuestra experiencia, del aprendizaje con acierto y errores, porque hay demasiados compatriotas que lo están pasando muy mal“.

“Es importante dar certezas rápidas a los vecinos y vecinas de la ayuda que se les va a entregar (…) La ciudadanía está esperando saber qué es lo que va a hacer el Gobierno para enfrentar esta catástrofe (…) en aquellos que ya lo han perdido todo y lo que viene hacia adelante“, puntualizó.

En la instancia también estuvo Andrea Balladares, ex subsecretaria de Servicios Sociales (2021-2022), Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior (202-2022), y Antonio Walker, ex titular de Agricultura (2018-2021).

Por otro lado, otra reunión quedó programada para las 15:00 horas con ex ministros del Gobierno de Michelle Bachelet.