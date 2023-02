Decretan Estado de Catástrofe para la región de Ñuble por los incendios forestales

Pasadas las 00.20 horas de este viernes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras encabezar el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, comunicó que el Presidente Gabriel Boric decidió declarar Estado de Catástrofe en la región de Ñuble, producto de los incendios forestales que afectan la zona.

Hasta el momento, se estima que hay 3300 hectáreas de terreno afectadas por las llamas, las que según Tohá han consumido 69 casas y han dejado a una persona con quemaduras graves, pero que afortunadamente no tiene compromiso en el sistema respiratorio.

La ministra del Interior comunicó que la ministra de Defensa, Maya Fernández, el de Agricultura, Esteban Valenzuela y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajarán hasta Ñuble para supervisar el Estado de Catástrofe.

También se anunció que otros ministros de Estado se trasladarán hasta las regiones del Biobío y la Araucanía, las más afectadas por los incendios forestales.

🔴 AHORA: Ministra del Interior y Seguridad Pública, @Carolina_Toha, comunica que por decisión del presidente @GabrielBoric junto al Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), se decreta de manera preventiva Estado de Catástrofe en la región del Ñuble pic.twitter.com/z548Ey79Vg — Ministerio del Interior Chile (@min_interior) February 3, 2023

Hasta el momento, existen cinco incendios forestales “de relevancia” en Ñuble, los que estarían cercano a sectores poblados.

La ministra del Interior advirtió que a pesar del nivel de catástrofe, no ha habido tantos daños como los que potencialmente podrían existir, por lo que hizo un llamado a no realizar conductas de riesgo para no crear más emergencias.

Este viernes se esperan temperaturas de hasta 43 grados para el Ñuble, lo que complicaría el combate de las llamas. Esto, sumado al alto viento, baja humedad y gran cantidad de combustible vegetal que hay en la zona.