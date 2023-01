El caso de Tomás Bravo ha sido uno de los más impactantes en el último tiempo. Desapareció en el febrero del año 2021 y apareció un a semana después, sin vida. Y hasta la fecha, no hay culpable. Solo un imputado: su tío abuelo, quien fue la última persona en verlo con vida. Y poco más se sabe acerca de su fallecimiento.

Por ello, a pesar de que ha pasado más de un año, este caso sigue abierto y, por lo tanto, constantemente se conocen nuevos detalles de la muerte del menor. De esta manera, se trata de un tema que todavía sigue presente en la gente, debido a lo grave que fue y a los antecedentes que se han conseguido con el paso del tiempo.

Sin embargo, una persona fue más allá. Y criticó duramente a Estefanía Gutiérrez, la mamá de Tomás Bravo. Se trata de Patricia Maldonado, quien en Las Indomables, cuestionó a la progenitora de la víctima. “Un niño es tan chiquito, tú tienes que andar detrás de ellos. Los niños tan chicos no tienen eso del temor a las cosas“, dijo.

“¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? (…) Yo no dejaría que mi hijo de 3 años salga con nadie a buscar animales. Se puede resbalar, le puede pasar un animal por encima… ¡No puede ser! Entonces hay varias cosas que son culpables de la muerte de ese niño”, añadió después la expanelista de Mucho Gusto.

La mamá de Tomasito le contestó

Una interpelación, que Estefanía Gutiérrez respondió. “Yo no soy de ningún partido político, pero tengo entendido que esta señora se dedica a eso. De hablar de política, farándula, de defender a la dictadura… Señora Patricia Maldonado a usted me dirijo, ¿a esta altura viene hablar del caso de mi hijo? ¿Por qué no lo hizo antes?“, replicó.

“Primero a mí me da exactamente lo mismo que piense y opine de mí como madre, no me interesa su opinión personal. Lo único que le puedo decir es que si va a hablar del caso de mi hijo infórmese y deje las groserías de lado. Tenga respeto por la memoria de mi hijo“, complementó después.

Y luego, la progenitora de Tomás Bravo, agregó: “Merece el mismo respeto que usted le da a la muerte otros políticos. No porque seamos humildes usted cree que va a hablar lo que se le antoje, se equivocó. Tenga al menos respeto por el dolor unos padres y una familia completa que la hemos pasado muy mal todo este tiempo, no sea desubicada“.

“Está hablando de una muerte muy delicada”

Más adelante, Estefanía Gutiérrez insistió que no es una figura política, por lo que no hay razón para que Paty Maldonado hable de ella. “No somos el presidente de la república, un político para que nos tenga en su boca. Aquí se equivocó está hablando de una muerte muy delicada que involucra a un niño. ¡A mi niño!“, exclamó.

“Y bueno así como aprovechó de hablar del caso de mi hijo, hable de lo mal que funciona el sistema judicial en chile, la corrupción que hay. Del caso “Asipes” que fue encargada la señora fiscal Marcela Cartagena Ramos que dirige también la investigación de mi niño. Por lo que veo usted tampoco ha sido honesta”, adicionó después.

Posteriormente, la progenitora de Tomasito confesó que sí siente culpa por lo ocurrido. “Por último, señora Patricia le comento que como madre tengo terapia semanal. Estoy con antidepresivo y siempre me digo a misma y a mi psicóloga, cómo cresta deje salir a mi hijo ese maldito día. No crea que no lo hago… Y no es necesario ya repetirlo”, afirmó.

Finalmente, Estefanía Gutiérrez mostró su hastío por comentarios como los de Patricia Maldonado. “Comentarios de mierda y de viejas de mierda tengo todos los días, de la misma forma que usted habla. Pero ni con eso me han logrado botar. Sigo luchando por mi hijo. Aunque no soy el ejemplo de mujer ni de mamá, usted tampoco lo es”, cerró.