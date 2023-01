Infraestructura Crítica: Senado aprueba proyecto de acuerdo tras compleja discusión

Ayer, el proyecto de infraestructura crítica tuvo un duro revés, luego de que parlamentarios de Chile Vamos ingresaran una indicación restando capacidad a las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, procedió a retirarse de la sala expresando su molestia. “Tal como se está aprobando el proyecto de ley, le quita la posibilidad a los chilenos del norte de que las FF.AA colaboren en tareas de orden público. Por eso me he retirado de la comisión, pero el Gobierno no se retira de la tarea legislativa”, dijo la autoridad de gobierno.

Producto de esto, la ministra Carolina Tohá realizó un llamado a rechazar en general el proyecto y así poder reponer el artículo eliminado. La iniciativa recibió 61 votos a favor, 73 en contra y 3 abstenciones, por lo que el Ejecutivo logró su objetivo de volver a revisar el proyecto.

Con esto, la comisión mixta volvió a sesionar de inmediato sobre el proyecto, pero en mitad de la discusión las distintas fuerzas políticas decidieron hacer una pausa para redactar un proyecto de acuerdo que pudiera destrabar la situación, el que finalmente fue aprobado.

Tras esto, la discusión volvió a la sala del Senado, donde se aprobó el proyecto de acuerdo, con 37 votos a favor y ninguno en contra y ninguna abstención, despachando el oficio a la Cámara de Diputados, quiénes deberán revisar los cambios ejecutados al proyecto.

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que permite la protección de infraestructura crítica por parte de las FF.AA. en caso de peligro grave o inminente. El texto pasa a la @Camara_cl para su votación.

Proyecto de acuerdo

En la comisión mixta se acordó elaborar dos mesas de trabajo. La primera comenzaría a funcionar a comienzos de abril, y analizará las propuestas del Uso de la Fuerza para elaborar un proyecto de ley que deberá ser entregado al Presidente de la República la primera semana de abril.

La segunda mesa de trabajo comprometida en el proyecto de acuerdo tiene por objetivo desarrollar propuestas que incluya “medio legales, financieros y administrativos para la creación de capacidades especializadas para las policías o Fuerzas Armadas para la protección de fronteras“. Las conclusiones de dicha instancias deberán ser entregadas la segunda quincena de mayo.