Termómetro de Salud Mental: uno de cada diez chilenos dice estar recibiendo actualmente algún tratamiento

Durante esta jornada, se dio a conocer el “Termómetro de Salud Mental en Chile ACHS-UC”, el cual reveló que una de cada diez personas dice estar recibiendo actualmente algún tratamiento.

Según esta encuesta, cerca de un 40% de los entrevistados dijo haber consultado algún profesional de salud mental a lo largo de su vida, un 16,6% en los últimos doce meses y un 9,6% señaló estar actualmente recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico.

En todos estos casos, la proporción de mujeres que consultó fue más alta que la de hombres, lo cual se mantiene hasta la actualidad, donde un 12,6% de las mujeres dijo estar recibiendo tratamiento, mientras que en los hombres la cifra llega a 6,2%.

Respecto a quienes sintieron necesidad de consultar pero no lo hicieron, un 50,3% respondió que prefirió enfrentar el problema sin ayuda; un 48,8% dijo carecer del financiamiento; un 48,6% sostuvo que prefería pensar que el problema se solucionaría solo; y un 33,2% consideró que el problema no los molestaba mucho.

Efectividad de los tratamientos

A las personas que recibieron tratamiento por salud mental en Chile durante los últimos doce meses se les hicieron una serie de preguntas para medir su nivel de satisfacción y su estado emocional.

En ello, un 75% dijo sentirse “bastante satisfecho”, “muy satisfecho” o “completamente satisfecho”.

Respecto de los estados emocionales, el 73% de las personas afirmó que el tratamiento había sido eficaz, es decir, hizo que mejorara (un poco o bastante) su situación respecto del problema específico que les llevó a consultar.

Los hombres fueron quienes respondieron en mayor proporción que habían sentido “bastante mejoramiento” (61,9% vs 47,8% en mujeres).

Mientras que casi no se reportaron empeoramientos con el tratamiento, aunque casi 26% de las personas atendidas en los últimos doce meses manifestó no registrar cambios o no estar seguros como para contestar.

“Con la medición sobre el uso de servicios que se ha incorporado al Termómetro de la Salud Mental desde la Sexta Ronda, no solo se entrega información representativa a nivel nacional única en el país, de gran valor público, sino que también en el tiempo entregará insumos clave para el diseño y dimensionamiento de una política pública en el ámbito de la salud mental”, señaló David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales.