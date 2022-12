“No digas que soy un hombre acabado”: Entrevistado que perdió todo en Viña paró en seco a Rodrigo Sepúlveda

Rodrigo Sepúlveda estaba embaladísimo mientras entrevistaban a un hombre, damnificado en el incendio de Viña.

Tanto que, el periodista no se dio cuenta de que, parte de lo que estaba diciendo en Mega, no fue del total agrado de quien había perdido todo en el siniestro.

De hecho, la persona lo paró en seco de inmediato. Y tanto el conductor de Meganoticias Alerta como Gonzalo Ramírez, enviado al lugar, se quedaron callados.

Una situación más que se suma a otras que hemos visto por estos días en la cobertura de la tragedia en la Quinta Región, como cuando Humberto Sichel tuvo un irónico intercambio con una persona que ayudaba en las labores de limpieza de los cerros, o Mónica Pérez, quien le hizo una desafortunada pregunta a un damnificado.

Rodrigo Sepúlveda y su entrevistado

Así, en el canal privado empezaron a conversar con el hombre que, comentó, que había sido despedido antes del incendio.

“Es una persona de fuerza, de lucha, que quiere dejar un legado (…) y dice ‘no, me despidieron por viejo’”, partió diciendo el Sepu tras escucharlo, agregando “¿qué significa que te despidan por viejo? El tipo tiene talento, carácter, puede trabajar perfectamente”.

Luego, añadió que “esa política de decir que la gente, por tener mayor edad, va a tener incapacidad. Por favor… que alguien le pueda dar una mano como corresponde, un trabajo correcto”.

Ante esto, el entrevistado decidió frenarlo: “Rodrigo, por favor, discúlpame, te voy a interrumpir. He sido un poco impertinente”.

Y señaló que “yo no estoy pidiendo trabajo, y voy a decirle a todo Chile lo siguiente. Aquí está ante ustedes un ingeniero mecánico… me he ganado la vida sin pedirle trabajo a nadie, con mis conocimientos y mis deseos de trabajar”.

“No estoy pidiendo trabajo, no quiero ningún trabajo por el momento, porque mi trabajo está aquí. Volver a rehacer lo que tuve”, añadió.

No Rodrigo Sepúlveda! Así NO! Trató de viejo a un damnificado y pidió trabajo por él, este lo para en seco y le dice: "No estoy viejo, no necesito trabajo, necesito reconstruir mi casa".

#Incendio #Viña

Entonces, le dijo “Rodrigo no me pidas trabajo públicamente, por favor porque no la necesito. No digas por favor que yo soy un hombre acabado, porque aquí me ves de pie”.

De esta forma, el entrevistado de Rodrigo Sepúlveda dejó muy claro que era lo que necesitaba, parando en seco al periodista.